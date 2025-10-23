RTL-Star Yeliz Koc knallhart – „Es gibt keine vernünftigen Männer mehr“

Yeliz Koc gehört zu den bekanntesten Gesichtern in der Welt des Reality. Die 31-Jährige war in zahlreichen Formaten zu sehen – darunter auch Dating-Shows. Doch in Sachen hat es bis heute nicht geklappt.

„Die Eigenschaften meiner Ex-Partner suche ich im nächsten Mann auf jeden Fall nicht. Deswegen bin ich wahrscheinlich noch Single. Es gibt keine vernünftigen erwachsenen Männer mehr“, verrät im Interview mit „Bild“ nun.

RTL-Star Yeliz Koc wird deutlich

Die Reality-TV-Queen hat eine klare Haltung zum Thema Beziehungen. „Bei mir dauert es lange, bis ich richtig an die Decke gehe. Meistens haben das meine Ex-Partner immer sehr gut hinbekommen.“ Weiter noch: „Ich muss im Hier und Jetzt alles geklärt haben, sonst habe ich keine ruhige Nacht.“

Privat läuft es für Yeliz dennoch rund, auch ohne einen Mann an ihrer Seite. „Ich bin definitiv in der Mama-Rolle gewachsen“, sagt sie stolz. Ihre Tochter, die jetzt vier Jahre alt ist, stärkt sie. „Ich habe das Gefühl, sie wird definitiv selbstbewusster und stärker werden als ich“, so Yeliz. Ihr eigenes Selbstbewusstsein musste sie jedoch erst aufbauen und beschreibt diesen Weg als prägend.

Mit ihrer klaren Einstellung überzeugt Yeliz nicht nur in TV-Shows auf RTL, sondern auch privat. Sie setzt auf Stärke und Ehrlichkeit – Eigenschaften, die sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihrer Tochter vermittelt. Vielleicht ist es genau diese Art, die sie so einzigartig macht: eine Single-Mama, die das Leben fest im Griff hat.