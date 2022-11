RTL zeigt „Wer wird Millionär“-Spezial und verärgert Fans – „Kann man heute nicht schauen“

Für viele Fans von „Wer wird Millionär“ zählt die Sonderausgabe mit prominenten Kandidaten normalerweise zu den Lieblingssendungen. In der Vergangenheit bewies der ein oder andere Promi bei Günther Jauch, was er so alles auf dem Kasten hat. Im Rahmen des großen RTL-Spendenmarathons zeigte RTL am Donnerstagabend (17. November) ein weiteres Promi-Spezial.

Zu Gast bei „Wer wird Millionär“ waren an diesem Abend Sänger Max Mutzke, Moderator Jan Köppen, „Let’s Dance“-Star Bastian Bielendorfer und ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel. Alle Kandidaten stellten sich den Fragen von Günther Jauch und kletterten so die Gewinnleiter hoch. Was am Ende dabei rauskommt, spenden die Promis für den guten Zweck. Nichtsdestotrotz sind manche RTL-Zuschauer auf 180.

RTL: „Wer wird Millionär?“-Zuschauer verärgert

Grund für die miese Laune bei den Fans: die unzähligen Werbeunterbrechungen während der Sendung. Gerade als es spannend wird und Günther Jauch die Auflösung andeutet, unterbricht der Moderator und vertröstet das Publikum. Für viele Zuschauer eine Zumutung.

Auf Twitter gibt es einige Kommentare der Fans, die alles andere als begeistert klingen. Eine Userin schreibt dort beispielsweise: „Von wegen Spendenmarathon, das ist mal wieder ein Werbemarathon!“. Eine andere meint: „Die Sendung kann man heute nicht schauen. Werbung, Spendenmarathon, Werbung, RTL Direkt, Werbung.“ Und einige stellen eine ganz bestimmte Frage: „Fließen angesichts der vielen Werbung die Einnahmen auch in die Spende-Summe?“

v.l.: Max Mutzke, Andrea Kiewel, Moderator Günther Jauch, Jan Köppen, Bastian Bielendorfer. (Archivfoto) Foto: RTL

Dass sich die vier Promis keine Mühe gegeben haben, kann niemand behaupten. Während die Herren der Schöpfung Max Mutzke, Bastian Bielendorfer und Jan Köppen jeweils 64.000 Euro an Spenden erspielten, erkämpfte Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel stolze 125.000 Euro.

Damit kamen die Promis des „Wer wird Millionär“-Spezials auf insgesamt 317.000 Euro für den guten Zweck.

Mehr Themen:

Wer das Promi-Spezial von „Wer wird Millionär“ verpasst hat oder es sich nochmal anschauen möchte, kann die Sendung jederzeit in der RTL-Mediathek nachgucken.