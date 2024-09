„Wer wird Millionär?“: RTL wagt irre Neuerung – „Klugscheißer“

Es ist wieder soweit – Günther Jauch lädt zur aufregendsten Woche des Jahres bei „Wer wird Millionär?“ ein. Am Montagabend (2. September) wird das RTL-Studio zum Schauplatz spannender Wissensduelle, denn die heiß ersehnte „3-Millionen-Euro-Woche“ geht in die sechste Runde.

Doch dieses Mal erwartet die Kandidaten eine besondere Neuerung!

„Wer wird Millionär?“ sorgt für neues Quizfieber

Nach einer langen Sommerpause kehrt die beliebte Quizshow mit frischen Ideen und großen Gewinnchancen zurück. Die neue Überraschung? Erstmals sind die Vorrunden in laut der Nachrichtenagentur „spot on news“ feste Themenbereiche unterteilt. So dürfen am ersten Abend nur die „Klugscheißer“ ihr Wissen unter Beweis stellen. Weiter geht es mit der „Generationen U30 und Ü80“ und der geheimnisvollen „Letzte Chance“-Runde.

Dabei kämpfen in jeder Show sechs Teilnehmer darum, ins große Finale einzuziehen. Mindestens 16.000 Euro müssen sie in den Vorrunden sichern, um sich das begehrte Finalticket zu sichern. Dort winkt die Chance auf sagenhafte drei Millionen Euro – der bisher höchste Gewinn in der Geschichte von „Wer wird Millionär?“. Doch der Weg dorthin ist nicht einfach.

Im Finale bietet Günther Jauch den Kandidaten ein verlockendes Angebot: Wer auf einen Großteil seines Vorrundengewinns verzichtet, kann mit verdreifachten Gewinnsummen spielen. Die Entscheidung liegt bei den Kandidaten: Risiko oder Sicherheit?

Neben einem satten Geldangebot haben die Kandidaten automatisch vier Joker und eine Sicherheitsstufe bei Frage fünf (1.000 Euro). In der zweiten Angebotsrunde können bis zu drei zusätzliche Joker gewählt werden, was taktisches Geschick erfordert. Alle Joker dürfen beliebig kombiniert werden, nur der 50:50-Joker ist pro Frage einmalig einsetzbar.

Die Quizabende in den kommenden Tagen versprechen Spannung pur und laufen jeweils von 20:15 bis 00:00 Uhr. Bisher konnte noch niemand den Mega-Jackpot knacken – wird es dieses Jahr jemandem gelingen?