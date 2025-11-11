RTL-Moderatorin erklärt ihren TV-Abschied – „Ich wollte das alles nicht mehr“

Fast 40 Jahre stand sie für RTL vor der Kamera, jetzt genießt sie das Leben abseits des Studios: Ulrike von der Groeben hat in einem Podcast-Interview mit Barbara Schöneberger offen über ihren Abschied vom Fernsehen gesprochen – und erklärt, warum sie endgültig genug hatte.

Im Sommer 2024 verabschiedete sich die 68-Jährige gemeinsam mit ihrem Kollegen Peter Kloeppel aus den „RTL Aktuell“-Studios. Vier Jahrzehnte lang war sie eines der bekanntesten Gesichter des Senders. Doch irgendwann reichte es einfach. „Ich hab mir heute um fünf Uhr morgens die Haare aufgedreht – da sieht man jetzt nicht mehr viel von“, scherzte sie zu Beginn des Gesprächs in Schönebergers Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“.

„Ich hatte einfach keinen Bock mehr“

Styling, Schminken, Lampenfieber – all das prägte jahrzehntelang ihren Alltag. Doch die Ex-Moderatorin vermisst es kein bisschen. „Das fehlt mir gar nicht“, sagte sie ehrlich. „Also das ist sogar das, was mich am Ende dazu gebracht hat, wirklich den Schritt zu machen und zu sagen: ‚Ich will nicht mehr.‘“

Auf die Frage, warum sie ihren „wunderbaren Job“ bei RTL aufgab, antwortete sie mit entwaffnender Ehrlichkeit: „Weil man irgendwann keinen Bock mehr hat, jeden Tag zur Arbeit zu gehen.“ Selbst als sie ihre Arbeitszeit auf 50 Prozent reduziert hatte, blieb das Gefühl: „Ich wollte einfach gar nicht mehr zur Arbeit gehen.“

Von der Groeben betonte, dass ihre Entscheidung nichts mit ihren Kolleginnen und Kollegen zu tun hatte. „Ich hätte die alle gerne weiter getroffen“, erzählte sie. Der Stress des Jobs habe ihr aber immer mehr zugesetzt. „Es ist immer ein Theater – und das wollte ich alles gar nicht mehr. Am Ende war es auch sehr bürokratisch.“ Auch die Inhalte interessierten sie zunehmend weniger: „Da hatte ich auch keine Lust mehr, mir die noch draufzuschaffen.“

Ein stressiger Start in die Freiheit

Pünktlich zu ihrem 67. Geburtstag sagte sie dem Sender Lebewohl. Ihre Chefs hätten sie gebeten, noch etwas zu bleiben. „Die wussten, dass das kommt, und sind dann schon auf mich zugekommen“, erzählt sie. Doch sie blieb standhaft.

Ganz entspannt war der Start in den Ruhestand aber nicht. „Stressig!“, lachte sie, als Barbara Schöneberger nach ihrem ersten Montag als Rentnerin fragte. Sie habe sich „technisch von RTL abnabeln“ müssen – neue E-Mail-Adresse, alte Mails sichern, alles neu sortieren. „Das hat bis kurz vor Mitternacht gedauert.“

Heute lebt Ulrike von der Groeben deutlich ruhiger. Sie trifft Freunde, macht viel Sport und verbringt Zeit im Garten. Ein Stück Fernsehen bleibt ihr aber: Wenn sie RTL Aktuell einschaltet, lächelt sie – diesmal ganz entspannt vom Sofa aus.