RTL-Moderatorin Katja Burkard nicht wiederzuerkennen: „Nein!!! Das bist du???“

Ihr Gesicht kennt wohl jeder RTL-Zuschauer: Seit 25 Jahren bereits ist Katja Burkard die Hauptmoderatorin der Mittagssendung „Punkt 12“. Die blonden Locken, die markante Stimme, Katja Burkard ist bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund.

Bunt bleibt es nun auch bei der RTL-Moderatorin. Erkennen tun sie aber die wenigsten. Was war geschehen? Auf Instagram hatte Katja Burkard ein Bild von sich geteilt, das mehr Ähnlichkeit mit Travestiekünstler Olivia Jones aufwies, als mit Burkard selbst.

RTL-Moderatorin Katja Burkard kaum wiederzuerkennen

„Bin heute bei meinem liebsten Hasen Olivia Jones in der Bar und da fällt mir ein, Make-up-Artist Marcel Joel hat mich doch auch mal verwandelt“, schreibt die 57-Jährige aus dem Westerwald.

Verwandelt trifft es in diesem Fall wirklich. Eine riesige pinke Hochsteckfrisur, knallrote Lippen, mehrere Zentimeter lange Wimpern, dazu ein Schild: „Ich kenne keinen Stress. Höchstens Strass“. Herrlich. Das finden auch die Fans, die ihre Katja kaum wiedererkennen.

„Das bist du??? Katja, mein Gott, wie geil ist das? Macht mal so Punkt 12. BITTEEEEEE“, schreibt beispielsweise ein Fan. Ein anderer ergänzt: „Katja, du siehst umwerfend aus.“ Und eine dritte Followerin ergänzt: „Nein!!! Das bist du???“

Zuletzt äußerte sich Katja Burkard öffentlich zum Thema Rauchen. Sie selbst habe schon vor Langem aufgehört, so die RTL-Moderatorin. „Ich bin zum Glück seit vielen Jahren clean. Wobei ich echt geraucht habe wie ein Schlot“, erklärt Burkard. Nun will jedoch eine Firma Nichtrauchern einen zusätzlichen freien Tag gewähren, da sie nicht so viele Raucherpausen in Anspruch nehmen. „Nicht nötig. Es reicht, wenn die Raucher abstempeln und dann länger arbeiten, um auf die gleiche Zeit mit den Nichtrauchern zu kommen“, hieß es da beispielsweise. Daraufhin entbrannte auf der Instagramseite von Katja Burkard eine hitzige Diskussion. Was die RTL-„Punkt 12“-Moderatorin dazu sagt, liest du hier.