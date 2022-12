RTL-Star Frauke Ludowig: Foto weckt grausige Erinnerungen – „Unvorstellbares Horror-Erlebnis“

Ob „Dschungelcamp“, „Deutschland sucht den Superstar“ oder „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. RTL schenkte seinen Zuschauern schon etliche unvergessliche TV-Momente. In unserem Liveblog halten wir dich über alle Neuerungen bei RTL auf dem Laufenden.

Die neuesten Nachrichten im Blog:

RTL schnappt sich Lotto-König Chico

01. Dezember 2022: Das gibt es doch nicht. Erst gewinnt der Dortmunder Chico knappe zehn Millionen Euro im Lotto und jetzt wird der frischgebackene Millionär auch noch zum TV-Star. Bald bereits ist Chico bei RTL zu sehen. In welcher Show? Das erfährst du hier.

Katja Burkard kaum wiederzuerkennen

29. November 2022: Das ist doch nicht Katja Burkard! Oder etwa doch? Die „Punkt 12“-Moderatorin ist kaum wiederzuerkennen. Was geschehen ist, erfährst du hier.

Frauke Ludowig trifft Natascha Kampusch

28. November 2022: Ihr Schicksal berührte die ganze Welt: 3096 Tage lebte Natascha Kampusch in der Gefangenschaft ihres Entführers Wolfgang Přiklopil. Als Zehnjährige entführt, schaffte sie es erst mit 18 Jahren, aus den Fängen ihres Peinigers zu fliehen. Seit 2006 lebt Natascha Kampusch wieder in Freiheit.

Nun traf sich die heute 34-jährige Wienerin mit RTL-Starmoderatorin Frauke Ludowig. Ein Treffen, das Ludowig zutiefst beeindruckte. Zu einem Bild, das sie zusammen mit Kampusch zeigt, schreibt die RTL-Moderatorin: „Vor zwei Jahren habe ich diese beeindruckende Frau kennengelernt! Ihre Geschichte ist einzigartig, beklemmend, furchtbar! Acht Jahre von einem Mann in einem Verlies in Österreich festgehalten! Ihre ganze Jugend zwischen 10 und 18 Jahren ohne Familie und Freunde, ohne Ausweg.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und auch bei den Fans der 58-Jährigen weckt das Bild dunkle Erinnerungen. „Danke, liebe Frauke, dass Ihr Frau Kampusch die Bühne frei macht für dieses unvorstellbare Horror-Erlebnis! Ich bewundere sie so sehr , wie sie die Vergangenheit bewältigt und mit gutem Beispiel vorangeht! Ich mache einen Knicks vor Ihr“, schreibt beispielsweise eine Followerin auf Instagram.

Platzt Bella Lesniks Hose noch einmal?

25. November 2022: DIESES Video sorgte im Sommer bei vielen Fans für richtig gute Laune. Vielleicht erinnerst du dich: Im August hatte sich RTL-Moderatorin Bella Lesnik beim Versuch gefilmt, eine coole Aktion für Instagram zu erschaffen. Die Idee ist altbekannt. Bella springt in einem Outfit in die Luft und landet in einem anderen wieder auf dem Boden. Möglich wird dies durch mehrere geschickte Schnitte des Videos.

Im Sommer jedoch ging die Aktion dezent nach hinten los. So platzte die Hose der RTL-Moderatorin und gab den Blick auf den nackten Po der 40-Jährigen. „Ok wow, geplatzte Hose“, schrieb die „Exclusiv“-Vertretung von Frauke Ludowig dazu.

Nun versuchte sich Bella Lesnik noch einmal an diesem Video und siehe da: Es klappte. So zeigte sich die Moderatorin erst in einem komplett schwarzen Outfit mit weißen Stiefeln und landete dann in diversen Lila-Tönen wieder auf dem Boden.

Mehr Nachrichten:

Na, Gott sei Dank. Die Fans jedenfalls feiern das Outfit der attraktiven RTL-Moderatorin. Neben etlichen Herzen schickten ihre Follower auch Komplimente wie „Sie sind so bezaubernd“ oder „Einfach wunderschön“. Zugegeben: Bella Lesnik hat die vergangenen Wochen aber auch extrem trainiert. Fast jeden Tag schickte die 40-Jährige ein Video dieser Art. Der Po-Fauxpas wiederholte sich dabei jedoch nicht mehr.