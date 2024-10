RTL-Moderatorin fällt aus – Ersatz ist schnell gefunden

Es scheint, als ob die Sterne nicht immer auf unserer Seite stehen! Die große Show „Big Brother – Knossi Edition“ sollte mit einem Knall starten, doch plötzlich zieht der Himmel ein Wölkchen auf: RTL-Moderatorin Katja Burkard musste kurzfristig absagen. Für Jens Knossalla alias Knossi ein Schock. Doch was genau ist passiert?

Eigentlich hatte „Punkt 12“-Sternchen Katja Burkard (59) geplant, in Knossis schillerndem TV-Knast auf Twitch und Joyn einzuziehen. Die Vorfreude war groß, sowohl bei ihr als auch bei den Fans. Doch ein plötzlicher Infekt machte der beliebten Moderatorin einen Strich durch die Rechnung.

Er springt für RTL-Star ein

„Seit Freitag ist meine Stimme weg. Ich bin schon morgens von der Arbeit bei RTL wieder nach Hause gefahren und Bernd Fuchs ist für mich bei Punkt 12 eingesprungen. Ich hatte die Hoffnung, dass es Samstag wieder geht, aber jetzt liege ich leider richtig flach, mit Infekt und Fieber“, erklärte sie betroffen gegenüber „Bild“.

Knossi zeigte sich enttäuscht: „Seit 1996 steht sie wie ein Roboter bei ‚Punkt 12‘ und heute ist sie krank“, so der selbsternannte „König des Internets“ und fügt an: „Es ist alles scheiße.“ Auch der Moderatorin fällt die Entscheidung nicht leicht: „Sehr traurig! Das wäre auch für mich ein Abenteuer gewesen!“ Anstatt Trübsal zu blasen, fand Knossi jedoch rasch einen Ersatz: DSDS-Kultstar Menderes wird nun die Lücke füllen und für Unterhaltung sorgen.

Katja Burkard zeigte sich trotz ihrer Absage optimistisch und voller Wertschätzung für Knossi. Ihre Verbindung zu dem Streaming-Star reicht bereits einige Zeit zurück: „Als er bei ‚Let’s Dance‘ war, hat er in Punkt 12 live blankgezogen und uns die Verwandlung seines Pläutzchens in einen Sixpack gezeigt. Ich war schwer beeindruckt.“

Für Knossi hat sie nur warme Worte übrig. „Ich liebe an Knossi, wie echt und ungekünstelt er ist. Er macht alles mit so einer ansteckenden Freude“, so die RTL-Moderatorin.