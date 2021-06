RTL wirft Programm um – zu DIESEM besonderen Anlass

Der 1. Juli bekommt bei RTL einen royalen Anstrich!

Statt „Alarm für Cobra 11“, wie üblich an einem Donnerstag, laufen bei RTL Sondersendungen über Prinzessin Diana.

RTL: Zum 60. Geburtstag von Lady Di fährt der Sender groß auf

Prinzessin Diana kam vor 24 Jahren bei einem tragischen Autounfall ums Leben, ihr Mythos lebt bis heute weiter. Am 1. Juli hätte Prinzessin Diana ihren 60. Geburtstag gefeiert. Zu diesem besonderen Anlass baut RTL sein Programm um.

Um 20.15 Uhr läuft dann ein RTL Spezial „60 Jahre Diana – wer war sie wirklich?“. Die Moderatorin Frauke Ludowig habe sich dafür auf die Spuren von Lady Di begeben.

---------------------

Das war Prinzessin Diana:

Diana Frances Spencer wurde am 1. Juli 1961 in Sandringham geboren

Als Fürstin von Wales starb Diana am 31. August 1997 in Paris – sie wurde nur 36 Jahre alt

Von 1981 bis 1996 war Prinzessin Diana mit Thronfolger Prinz Charles verheiratet

Am 21. Juni 1982 brachte sie Prinz William zur Welt, am 15. September 1984 folgte die Geburt von Prinz Harry

Lady Diana litt jahrelang unter Bulimie und Depressionen

Bis heute gilt Diana als Medienikone – nach ihrem Tod erhielt sie den Beinamen „Königin der Herzen“

---------------------

„Frauke Ludowig spricht mit den Menschen, die Diana wirklich kannten. Sie liefern ein völlig neues Bild von einer faszinierenden Frau, doch das größte Geheimnis enthüllt Diana selbst“, heißt es in der Pressemitteilung von RTL.

Frauke Ludowig führt durch den besonderen Abend. Foto: imago images/Horst Galuschka

Auf bislang unveröffentlichten Aufnahmen erzählt sie selbst ihre dramatische Geschichte und enthüllt, wie es wirklich zu dem Jahrhundert-Skandal kam, der nicht nur das Königshaus, sondern unser aller Leben bis heute verändert hat und der ausgerechnet ihre geliebten Söhne jetzt vor die schwerste Entscheidung ihres Lebens stellt“, kündigt RTL an.

-----------------------------------

-----------------------------------

RTL: Dokus und Live-Schalten nach London

Nach der Sondersendung zu Prinzessin Diana gibt es für Royals-Fans ein weiteres Highlight. In „Die Wahrheit über unsere Königshäuser – Insider packen aus“ will RTL einen Einblick in das wahre Leben der Royals geben.

Thema sind dann unter anderem die Königshäuser aus Monaco, den Niederlanden, Thailand und Schweden. Den ganzen Tag über laufen Dokus über Diana und es wird Live-Schalten nach London geben.

RTL fährt zu diesem besonderen Anlass also ganz groß auf. Der ganze Tag steht im Zeichen von Prinzessin Diana.

