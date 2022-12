RTL-Panne bei „Exclusiv“: Regie wird panisch – „Stopp“

„Do you believe in magic“, das fragte sich die amerikanische Rockband „The Lovin‘ Spoonful“ bereits im Jahre 1965. Und auch die RTL-Zuschauer dürften sich diese Frage bei der Ausgabe des Magazins „Exclusiv“ am 7. Dezember 2022 gestellt haben. Schuld daran war eine Bildpanne.

Doch was war passiert? Eigentlich wirkte zu Beginn alles wie immer. Der typische Vorspann mit den goldenen Balken sollte die RTL-Zuschauer auf das Boulevard-Magazin vorbereiten. Doch als eigentlich Moderatorin Bella Lesnik gezeigt werden sollten, sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer nur riesige Pfeile. Und es war auch nicht Bella Lesnik, die da zu hören war, sondern Frauke Ludowig, die plötzlich über die Dokumentation von Prinz Harry und Meghan Markle sprach.

RTL-Panne bei „Exclusiv“

„Stopp, wir spielen die Maz“, rief plötzlich eine Stimme aus der Regie. Dann begann der Vorspann noch einmal. Doch wer nun dachte, dass jetzt doch alles funktionieren müsse, irrte sich gewaltig. Nun war zwar die Stimme von Bella Lesnik zu hören, die 40-Jährige wirkte jedoch wie ein Geist, flackerte nur irgendwie im Bild. Erst nach einigen Augenblicken war die Moderatorin scharf zu sehen.

Auf Twitter scherzte das Medienmagazin „DWDL“ über die RTL-Panne. „Es lohnt sich natürlich immer, bei RTL Exclusiv reinzuschauen. Aber derzeit lässt man sich sogar jeden Tag ein neues Gimmick einfallen! Wir sind schon gespannt, wie es weiter geht“, so das Magazin.

In den Kommentaren rechtfertigt sich RTL für die Verwirrung. „Magic – oder auch um es technisch zu erklären: Die Sendung RTL Explosiv lief etwas länger als geplant, ohne Abbinder, was dazu führte, dass direkt zu RTL Exclusiv geschaltet werden musste und so kam es zu einem technischen Ablauffehler“, so der Sender auf Twitter. Das macht die Sendung ja auch irgendwie noch sympathischer.