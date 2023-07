RTL wirft Sendung aus dem Programm: Sie wäre gerade jetzt so wichtig

Nicht immer läuft alles wie geplant. Oft muss auch einmal umdisponiert werden. Das hat wohl jeder schon einmal erlebt. Sei es aufgrund von Unwägbarkeiten wie Wetter oder Stau. Oder aber auch aufgrund anderer Probleme. Auch bei TV-Sendern muss ab und an umgeplant werden. Man denke nur an die Samstagabende, an denen Thomas Gottschalk „Wetten, dass ..?“ moderierte und es am Ende nur noch darum ging, wie lange der beliebte ZDF-Star seine Sendung überzog. Doch auch im kleineren Rahmen muss bei TV-Sendern ab und an umgeplant werden. Mal kommt eine Sendung dazu, mal fliegt eine raus. So wie nun bei RTL.

So gab der Kölner TV-Sender bekannt, dass es bereits am Dienstag (25. Juli 2023) zu Umstellungen im Programm kommen wird. Im RTL-Nachtprogramm, um genau zu sein. Betroffen ist eine Sendung, die gerade wichtiger kaum sein könnte.

RTL streicht seine Nacht-Doku

So zeigt RTL um 0.25 Uhr ein „RTL Nachtjournal Spezial“. Darin wird Armin Papperger, der Chef des Rüstungsunternehmens Rheinmetall ein Interview geben. Bedeutet: Die Nacht-Doku „Auf den Spuren der Umweltsünder – Unterwegs mit der Müll-Polizei“ entfällt. Schade eigentlich, schließlich wäre gerade jetzt, in Zeiten des dramatischen Klimawandels und der immer weiter voranschreitenden Verschmutzung der Umwelt eine solche Sendung besonders sinnvoll gewesen.

Allerdings hat in Zeiten des Ukraine-Krieges auch ein Interview mit dem Rheinmetall-Chef seine Sinnhaftigkeit. So wurde gerade erst angekündigt, dass bis Jahresende 40.000 Granaten in die Ukraine geliefert werden sollen. „Jeder Drohnenabschuss zählt für die Menschen in Kiew und anderen Städten, die täglich neue Angriffe befürchten müssen“, hatte Pappberger schon in einem Gespräch mit der „Bild am Sonntag“ erklärt.

„Auf den Spuren der Umweltsünder“ ist jedoch nicht die einzige RTL-Nachtdoku, die ausfällt. Am Mittwoch (26. Juli 2023) entfällt „Die Wohnung – Objekt der Begierde“, am Donnerstag (27. Juli 2023) wird dagegen „SOS auf dem Wohnungsmarkt“ gestrichen.