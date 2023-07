Da müssen sich die RTL-Zuschauer aber mal ordentlich umstellen. Der Kölner Sender hat sich die Rechte an gleich drei Testspielen des FC Bayern München gesichert. Und muss daher sein TV-Programm umbauen. Dabei bleiben auch mehrere beliebte Sendungen auf der Strecke.

Doch beginnen wir von vorne: RTL sicherte sich die Senderechte für die Spiele des Deutschen Meisters gegen Manchester City, den FC Liverpool und die AS Monaco. Die finden jedoch nicht abends statt, sondern quer über drei Tage verteilt.

RTL muss Programm an drei Tagen umbauen

Und das bedeutet einiges an Verschiebe-Arbeit. So zeigt RTL am Mittwoch (26. Juli 2023) ab 12.25 Uhr das Spiel gegen Pep Guardiolas Man City. Bedeutet für „Punkt 12“, dass das Mittagsmagazin verkürzt wird. Im Anschluss zeigt RTL dann ab 14.25 Uhr „Ulrich Wetzel – das Jugendgericht“, bevor es ab 15 Uhr mit „Barbara Salesch – das Strafgericht“ wieder normal weitergeht.

Am Mittwoch (2. August 2023) beginnt die Bayern-Übertragung um 13.25 Uhr. Bedeutet, dass „Punkt 12“ wieder verkürzt wird, und im Anschluss zwei Folgen „Ulrich Wetzel – das Jugendgericht“ folgen. Barbara Salesch fällt an diesem Tag aus.

RTL schiebt „Unter uns“-Episode um einen Tag

Noch mehr basteln muss RTL am Montag (7. August 2023). Da spielen die Bayern erst ab 16.55 Uhr gegen die AS Monaco. Bedeutet, dass „RTL Aktuell“ ab 18.50 Uhr in verkürzter Form läuft und die Sendungen „Ulrich Wetzel – Das Jugendgericht”, „Explosiv – Das Magazin“ und „Exclusiv – Das Starmagazin“ entfallen. Die Ausstrahlung der RTL-Daily-Soap „Unter uns“ verschiebt sich dagegen auf Dienstag (8. August 2023) um 9.30 Uhr.

Mehr Nachrichten:

Bei RTL herrscht große Vorfreude auf die Spiele. „Der FC Bayern München zählt zu den erfolgreichsten Vereinsmannschaften überhaupt und begeistert Millionen Fans weltweit. Wir freuen uns sehr, der Saison-Vorbereitung unseres deutschen Rekordmeisters mit Testspielen auf Champions-League-Niveau die größtmögliche Bühne im Free-TV zu bieten“, so Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+. Was war denn da bei RTL los, plötzlich knöpft sich Oliver Pocher eine Zuschauerin vor.