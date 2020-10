RTL: TV-Moderator soll Frauke Ludowig ankündigen – „Ich bin total im Schock“

Bei DIESEM Anblick kann es einem schon mal die Sprache verschlagen...

Frauke Ludowig (56) gehört zu den bekanntesten Moderatoren in Deutschland, ist eine absolute Powerfrau und definitiv eine Augenweide. Da ist es nur logisch, dass den männlichen Kollegen von Frauke Ludowig manchmal die Worte fehlen. So auch Adi Weiss aus unserem Nachbarland Österreich.

RTL: Frauke Ludowig wird angekündigt – „Bin total im Schock“

Der Moderator kündigt auf einem Instagram-Clip, den Frauke Ludowig teilt, an: „Meine Lieben, ich bin total im Schock. Also: schockverliebt – in diese Frau...KE!“ Dabei zeigt Adi Weiss auf den Bildschirm neben sich, auf dem man die Star-Moderatorin von RTL sehen kann.

Die Star-Moderatorin galant wie eh und je. Foto: imago images / Marja

Denn: Frauke Ludowig ist das Cover der neuen Ausgabe des österreichischen Fashion-Magazins „Style up your life“ – eine große Ehre für die blonde Journalistin!

Das ist RTL-Star Frauke Ludowig:

sie wurde am 10. Januar 1964 in Wunstorf (Niedersachsen) geboren

Frauke Ludowig ist Fernseh- und Radiomoderatorin

Schon seit Mai 1994 moderiert Frauke die RTL-Sendung „Exclusiv das Starmagazin“

sie hat zwei Kinder und lebt in Köln

„Es schafft ja nicht jeder auf das Cover“

Sie selber sagt in dem Beitrag: „Es ist ja ein besonderes erfolgreiches Magazin und es schafft ja nicht jeder auf das Cover. Insofern fühle ich mich geehrt.“ Adi Weiss, der Frauke Ludowig angekündigt hatte, ist Herausgeber des Fashion-Magazins. Er persönlich war beim Foto-Shooting mit seinem Co-Herausgeber vor Ort in Wien.

Auch das herausragend für Ludowig: „Das sind absolute Mega-Profis und Mode-Experten, haben das Auge für das Schöne und erkennen gleich ein gutes Kleid, ein tolles Make-Up, ein super Bild.“

Entsprechend überragend sind auch die Fotos geworden. Und auch die Kommentare ihrer Fans und Follower überhäufen sie mit Lob. Hier eine Auswahl einiger Kommentare:

„Puuuhhhh!“

„Frauke ist einfach unschlagbar. Der Burner auf der ganzen Ebene. Weiter so. Eine schöne Woche aus Oberschwaben.“

„Wow, herzlichen Glückwunsch, liebe Frauke! Aber du präsentierst die Mode ja auch wirklich sehr gut.“

„Bella!“

Tja, dem kann man sich nur anschließen... (mg)