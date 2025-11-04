RTL-Star Tutty Tran auf offener Straße angegriffen – „Das war purer Rassismus“

Es sind Bilder, die einen sprachlos machen: Comedian Tutty Tran veröffentlicht auf Instagram ein Foto von sich, auf dem sein Auge böse zugerichtet ist und er ein Pflaster an der Schläfe hat. Dazu postet der RTL-Star auch noch ein Statement.

„Am Wochenende wurde ich auf offener Straße beleidigt und körperlich angegriffen – nur, weil ich so aussehe, wie ich aussehe“, so der 37-Jährige. Seine Fans können kaum fassen, was der RTL-Star erlebt hat.

RTL-Star meldet sich nach Angriff

Am Wochenende wurde Tutty Tran auf offener Straße angegriffen. Zuvor sei er als „scheiß Schlitzauge“ beleidigt worden – eine Aussage, die er nach eigenen Angaben schon oft hören musste. „Das war purer Rassismus“, beteuert der gebürtige Berliner auf Instagram.

+++ auch interessant für dich: Bürgergeld: Zwillingsmutter gibt ihre Selbstständigkeit als Make-Up-Artistin auf – „Knochenarbeit“ +++

Weiter noch: „Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Ich habe versucht, mit Worten etwas zu erreichen – so, wie ich es immer mache: im Austausch und mit Respekt. Hat diesmal nicht funktioniert. Manche Menschen wollen gar nicht reden. Sie wollen verletzen.“

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Am Ende stellt er noch klar, dass er den Vorfall nicht mit der Öffentlichkeit teilt, um Mitleid zu bekommen, sondern um ein Zeichen zu setzen. „Rassismus ist keine Meinung. Gewalt ist kein Ventil“, betont der RTL-Star.

Seine Fans sind schockiert von dem, was er erlebt hat. Binnen weniger Stunden sammeln sich über 4.000 Kommentare unter dem Beitrag. „Ich bin schockiert. Immer wieder. In Gedanken bei dir und bei allen, die sowas durchmachen müssen!“, schreibt ein Nutzer beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Bitte was? Ich bin fassungslos. Ich wünsche dir eine schnelle Genesung und möge deine Seele sich schnell wieder von dem Schock erholen.“