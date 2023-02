„RTL Turmspringen“: Verletzungshorror bei den Proben! Sender trifft endgültige Entscheidung

Dass das „RTL Turmspringen“ einfach werden würde, hat bisher noch keiner gesagt. Wie schmerzhaft es schon bei den Proben werden kann, musste eine der Kandidatinnen jetzt am eigenen Leib erfahren.

Reality-Sternchen Vanessa Mariposa hat zwar alles gegeben, am Ende muss sie kurz vor der großen Liveshow aber die Reißleine ziehen. Wie RTL am Mittwoch (8. Februar) bekannt gibt, wird Vanessa nicht am Freitagabend (10. Februar) beim großen Wettkampf mit dabei sein – der Grund: Der Verdacht auf einen Riss im Brustimplantat.

„RTL Turmspringen“: Vanessa Mariposa ist raus

Schon 2022 sorgte das „RTL Turmspringen“ für unschöne Schlagzeilen, als sich Ex-Fußballer und Dschungelcamp-Kandidat Thorsten Legat am Hoden verletzte. 2023 will eine neue Gruppe unerfahrener Promis den Sprung ins kalte Wasser wagen.

Für Vanessa Mariposa ist die Reise allerdings frühzeitig beendet. In dem RTL-Format „The Real Life“, indem auch Dschungelcamp-Star Cosimo mitspielt, zählt die Influencerin ihre Blessuren auf und verrät: „Hier sind überall blaue Flecken und Blutergüsse, mein Beckenknochen ist geprellt, meine Lippe ist aufgeschlagen, meine Zähne tun weh.“ Doch das ist nichts gegen die Vermutung, dass sie sich bei den Proben an der Brust verletzt haben könnte.

Vanessa Mariposa ist beim „RTL Turmspringen“ 2023 nicht mehr dabei. Foto: IMAGO / Panama Pictures

„RTL Turmspringen“: Vanessa Mariposa spricht über Brustverletzung

„Der Verdacht besteht ja auch, dass mein Brustimplantat gerissen ist“, erzählt sie. Damit Schlimmeres verhindert werden kann, setzt Vanessa jetzt aus. Ihren Ersatz hatte RTL bereits vor Kurzem vorgestellt. Gigi Birofio springt ein und ergänzt die Liste der Teilnehmer von 2023.

Er tritt gegen seine Dschungelcamp-Mitstreiterin Jolina Mennen an. Die ist bereits zum zweiten Mal mit dabei und konnte sich im vergangenen Jahr ähnlich wie Vanessa über diverse blaue Flecken freuen.

Und auch Samira Klampfl, ehemalige „Bachelor“-Kandidatin und frisch gebackene Mama, hat sich den Badeanzug übergestreift und will an der Seite von Freund Serkan Yavuz punkten. Wie sie kürzlich noch in einem exklusiven Interview mit dieser Redaktion verriet, sieht sie die Aussicht auf Verletzungen allerdings entspannt. Ihr machte eher die Aussicht auf einen Handstand Sorgen.