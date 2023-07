In der RTL-Show „Top Dog Germany“ dürfen die treusten Begleiter des Menschen zeigen, was sie können. Bereits zum dritten Mal treten Herrchen oder Frauchen gemeinsam mit ihren Vierbeinern in einem Parcours an, um zu zeigen, dass sie das beste Team sind – und was ihr Hund alles drauf hat.

Doch ähnlich wie Menschen sind auch die Vierbeiner manchmal von ihren Emotionen gesteuert oder fallen in einer TV-Show aus der Rolle – so wie der süße Emil, der angesichts der Action um ihn herum so gar keine Lust auf den Parcours hatte. Stattdessen hatte er es auf den Kameramann abgesehen.

RTL: Hundetrainer rät zu Abbruch

Friseurmeister Elmar Weißer war guter Dinge, als er und sein Vierbeiner Emil bei der RTL-Show an den Start gingen. Während das Herrchen weiße Haare trägt, hat sein Wasserhund-Mischling ein schwarzes Fell – „Black&White“ ist laut Weißer damit das perfekte Team.

Auch Moderator Jan Köppen ist überzeugt: „Ein super Duo, die sehen sich ja ähnlich.“ Aber Emil patzt leider schon beim ersten Hindernis, ist offensichtlich von dem Kameramann auf dem Segway neben dem Parcours irritiert. „Es gibt viel zu entdecken und sich zu beschweren“, kommentiert Moderator Frank „Buschi“ Buschmann die Situation, als Emil aufgeregt hin und her läuft und immer wieder in Richtung Kamera-Segway bellt.

Elmars Versuche, den Hund wieder einzufangen und zu beruhigen, schlagen fehl, sodass der begleitende Hundetrainer bereits einen Abbruch andeutet: „An der Stelle, wo du das Gefühl hast, dass das alles zu viel wird, kannst du auch abbrechen.“ Moderator Köppen macht sich indes Sorgen um den RTL-Mitarbeiter, ergänzt: „Oder wo auch Mitarbeiter gefährdet werden. Unser Segway-Kameramann hatte bis heute keine Angst vor Hunden.“

RTL: „Das ist die Hunde-Realität“

Auch die nächsten Hindernisse möchte Emil nicht so wirklich nehmen. „Ich glaube tatsächlich, an dieser Stelle können wir festhalten, dass das nicht mehr viel bringt“, resigniert Buschi.

Er findet es aber schön zu sehen, dass es auch mal nicht perfekt bei „Top Dog Germany“ ablaufen kann. „Das ist die Hunde-Realität“, stellt der Moderator fest. „Ich glaube, dass das vielen Leuten hilft, den eigenen Hund zu verstehen.“ Im Endeffekt war der Auftritt bei RTL für Team „Black&White“ wohl trotzdem ein Erlebnis, das Herrchen und Hund nie vergessen werden.