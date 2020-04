RTL: Gottschalk nach Zuschauer-Tweet geschockt – „Dass du das vorliest ...“

Auch bei RTL ist derzeit alles etwas anders. Auch die souveränen TV-Stars wie Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barabara Schöneberger müssen sich auf neue Gegebenheiten einstellen. Doch die waren es nicht, die Showlegende Thomas Gottschalk aus der Haut fahren ließen.

Am Samstagabend zeigte RTL die Live-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert.“ Unter strengen Abstands- und Hygieneregeln treten Jauch und Schöneberger in mehreren Spielen gegen ein anderes Promi-Duo an, um Geld für Alltagshelden in der Corona-Pandemie zu erspielen.

Die Gegner waren „Bergdoktor“ Hans Sigl und sein Co-Star Mark Keller. Showmaster Gottschalk übernimmt die Spielleiterrolle – und keiner der Anwesenden wusste im Vorfeld, was an diesem Abend geschehen wird.

RTL: Zuschauer kritisiert Gottschalks Lispeln

Der Leistungsdruck, die Live-Situation und die komplette Ahnungslosigkeit der Anwesenden sorgen immer wieder für die ein oder andere chaotische Diskussion. Während der Erklärung der Spielregeln muss wiederholt bei der Regie nachgefragt werden – und wenn jemand mal zu lange plaudert, gehen die Teilnehmer dazwischen, die die Show vorantreiben wollen. Da sind Reibereien vorprogrammiert.

Unangenehm wird es für Thomas Gottschalk, als Moderator Thorsten Schorn nach der Werbepause Zuschauer-Reaktionen von Twitter vorliest. Darunter nimmt einer Gottschalks Lispeln auf die Schippe: „Seit wann spricht der Gottschalk eigentlich als hätte er einen Sprachfehler? Sitzen die Dritten nicht?“ Der ehemalige „Wetten, dass ...?“-Moderator blickt fassungslos drein, im Studio ist es plötzlich unangenehm still.

RTL: Thomas Gottschalk, Hans Sigl und Günther Jauch. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Dass sich User im Netz nicht immer höflich ausdrücken, ist Gottschalk sehr wohl bekannt. „Aber dass du das vorliest ...“, meint er in Richtung Thorsten Schorn. Ihm ist anzuhören, dass dieser Tweet ihn durchaus getroffen hat.

Doch Thomas Gottschalk wäre nicht Thomas Gottschalk, wenn er nicht wenige Minuten später schon wieder vollständig in der Entertainer-Rolle versinken würde...

Ungewollten kam es während der Show bei RTL auch zu einer peinlichen Panne. Plötzlich wurde etwas ganz anderes gezeigt, als die Zuschauer erwarteten.