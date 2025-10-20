Nach Aufreger bei „Temptation Island VIP“ – RTL-Star Aleks Petrovic packt aus

Die aktuelle Staffel von „Temptation Island VIP“ sorgt bei den Reality-TV-Fans aktuell für ordentlich Diskussionsstoff. Vor allem Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu stehen unter besonderer Beobachtung der Zuschauer. Schließlich haben die beiden sich vor drei Jahren in der RTL-Sendung kennengelernt.

In der zweiten Folge der aktuellen „Temptation Island VIP“-Staffel sorgt Aleks Petrovic mit einer ganz bestimmten Aussage für Tumulte. Wir haben den TV-Star am roten Teppich des „Fame Fighting“-Events getroffen und ihn auf die Situation angesprochen. Seine Reaktion spricht dabei Bände.

RTL-Star Aleks Petrovic über „Temptation Island VIP“

„Nüchtern wäre das mit Vanessa nicht passiert“. Mit diesem Satz sorgte Aleks Petrovic für ordentlich Diskussionen unter den Reality-Fans. Schließlich wirkte es in der Show so, als meinte er damit die gesamte Beziehung mit Vanessa Nwattu. Im exklusiven Interview mit unserer Redaktion erklärt der 34-Jährige nun, was hinter den Kulissen genau passiert ist.

+++ auch interessant für dich: Emmy Russ setzt klares Zeichen bei „Fame Fighting“ – Liebesgerüchte mit Aleks Petrovic verdichten sich +++

„Das war aus dem Kontext gerissen. Der Satz war nicht auf die Beziehung bezogen, sondern auf eine Situation, die in der letzten Staffel „Temptation Island“ passiert ist. Das weiß der Zuschauer natürlich nicht“, sagt der Reality-Star.

+++ auch spannend für dich: Mallorca-Star Calvin Kleinen rechnet mit Reality-TV ab – HIER würde er niemals teilnehmen +++

Weiter noch: „Vanessa und ich hatten vor drei Jahren ein Dream-Date und dort haben wir eine Flasche Wein in 20 Minuten leergetrunken. Und dann habe ich sie im Suff gefragt, ob sie meine Freundin sein möchte. Das war überstürzt und das wäre im nüchternen Kopf nicht passiert. Das hätten wir draußen geklärt, darauf war die Aussage bezogen.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Aleks Petrovic zeigt sich enttäuscht über die Kritik, die er wegen der Aussage bekommt. „Ich finde es schade, dass mich so eine Aussage ins negative Licht rückt, aber dass sie über unsere Intimität spricht, wird totgeschwiegen. Das ist nicht fair, aber ich habe mich damit abgefunden“, so der „Temptation Island VIP“-Teilnehmer abschließend.