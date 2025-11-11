Skandal: „Temptation“-Star entgleist völlig – RTL bezieht Stellung

Die aktuelle Folge von „Temptation Island V.I.P.“ sorgt für jede Menge Aufsehen und für Fassungslosigkeit bei vielen Zuschauern. Aleksandar Petrovic ist darin unter anderem zu sehen, wie er Verführerinnen Alkohol ins Gesicht spuckt und intime Details über seine Beziehung mit Vanessa Nwattu preisgibt. Sowohl vor als auch hinter der Kamera. Szenen, die selbst hartgesottene Reality-Fans schockieren.

Auf Nachfrage unserer Redaktion bezieht RTL nun Stellung.

RTL reagiert auf Szenen um Aleks Petrovic

Auch Realitystar Marwin Klute geriet in der aktuellen Folge in die Schlagzeilen. Mit einer Prosecco-Flasche in der Hand forderte er Frauen auf, sich hinzuknien, und sagte: „Komm schon, ihr seid doch Verführerinnen.“ Sein Plan war es, den Schaumwein auf Brüste und ins Gesicht zu spritzen. Die Frauen lehnten geschlossen ab und bezeichneten die Situation als respektlos.

Müssen die Männer nun Konsequenzen tragen? Nach Ausstrahlung der Folge meldet sich nun auch der Sender zu Wort. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt ein RTL+-Sprecher: „Zuschauer:innen können den weiteren Verlauf auf RTL+ verfolgen und alle Beteiligten werden sich beim Wiedersehen allen kritischen Fragen stellen.“

Beim „Temptation“-Finale wird abgerechnet

Beim sogenannten Wiedersehen, das traditionell das Finale des Formats bildet, treffen die teilnehmenden Paare erneut aufeinander. Unter der Moderation von Janin Ullmann werden dort die Ereignisse der Staffel aufgearbeitet. Auch Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu werden sich dann den Fragen stellen müssen.

Dann wird sich auch zeigen, wie es für die prominenten Paare nach der Show weiterging. Blieb die Liebe bestehen oder wurde nach dem Treuetest der Schlussstrich gezogen?

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das Konzept von „Temptation Island“: Paare stellen sich dem ultimativen Treuetest, leben getrennt voneinander in zwei Villen und werden dort von Verführern umgeben, die ihre Loyalität auf die Probe stellen.