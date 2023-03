RTL-Star in tiefer Trauer – „Emotional mitten ins Herz getroffen“

Von der professionellen Eiskunstläuferin bis hin zur erfolgreichen Schauspielerin und Autorin: RTL-Star Tanja Szewczenko hat in ihrem beruflichen Leben schon einiges erlebt. Und auch privat scheint sie ihr Glück gefunden zu haben. Mittlerweile ist die gebürtige Düsseldorferin nämlich stolze Mama von drei Kindern.

Auf Instagram veröffentlicht Tanja Szewczenko regelmäßige Einblicke hinter die Kulissen ihres Alltags. Ob Schnappschüsse vom Spielplatz mit ihren Zwillingen oder ein Familienportrait mit ihrem Lebensgefährten und den gemeinsamen Kindern: Der RTL-Star zeigt sich gerne im Kreise ihrer Liebsten. Doch neulich folgt ein Beitrag, indem sie eine traurige Nachricht offenbart.

RTL-Star Tanja Szewczenko verabschiedet sich von ihrem Vater

Wie die 45-Jährige jetzt auf Instagram verkündet, ist ihr Vater vor kurzer Zeit verstorben. Gemeinsam mit Erinnerungsfotos an ihren Papa veröffentlicht sie folgende Zeilen: „Ich habe euch heute in der Story erzählt, dass mein Vater kürzlich verstorben ist. Gestern bekam ich die Nachricht dazu. Ich habe mir nie Gedanken gemacht wie es sein wird, wenn dieser Tag kommt. Gestern hat es mich dann emotional mitten ins Herz getroffen.“

Besonders ergreifend ist der Fakt, dass die ehemalige Eiskunstläuferin ihren Vater seit 40 Jahren nicht mehr gesehen hat, wie sie erzählt: „Das letzte Mal habe ich ihn bewusst an meinem 6. Geburtstag gesehen. Das ist nun bald vierzig Jahre her. Ich war das klassische Scheidungskind und habe mich damit arrangiert oder arrangieren müssen.“

RTL-Star Tanja Szewczenko: Fans teilen ihr Beileid

Vor allem die Fans und Follower der ehemaligen „Alles was zählt“-Schauspielerin sind von diesem traurigen Familienschicksal ergriffen. Sie sprechen Tanja Szewczenko nicht nur ihr Beileid aus, sondern bewundern auch ihren Mut ihre Geschichte mit der Öffentlichkeit zu teilen.

So schreibt ein Fan: „Deine Worte zeugen von einer unfassbaren Stärke! Ich wünsche Dir und Euch ganz viel Kraft für die kommende Zeit.“ Ein anderer Follower kommentiert: „Mein aufrichtiges Beileid zum Tode deines Vaters. Ich finde es stark, dass du in dieser Zeit so offen darüber sprichst. Viel Kraft in der nächsten Zeit.“

