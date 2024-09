RTL und Stefan Raab: TV-Comeback sorgt für Fan-Frust – „Fühlt sich falsch an“

Der große Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich am Samstagabend (14. September) bei RTL sorgte für große Emotionen. Da war auf der einen Seite das TV-Comeback einer Legende, die von vielen Fans schmerzlich vermisst wurde – auf der anderen Seite sorgte das Event aber auch für einige Kritik.

So wirkte die Selbstinszenierung Raabs für einige Zuschauer wie aus der Zeit gefallen, der Umgang mit Kontrahentin und Weltmeisterin Regina Halmich respektlos. Auch die große Bombe, die Stefan Raab nach dem Kampf im Live-TV platzen ließ, kommt nicht bei allen gut an.

RTL: Kritik an Boxkampf von Stefan Raab

Schon Wochen vor dem eigentlichen Boxkampf auf RTL sorgte das Comeback von Stefan Raab für viel Wirbel – und auch danach wird das Event besonders in den Sozialen Medien viel diskutiert. Dabei stehen der Umgang mit Regina Halmich aber auch die Zusammenarbeit zwischen RTL und Stefan Raab für die nächsten fünf Jahre im Fokus.

Unter einem Clip auf dem Instagram-Account von RTL+ häuft sich die Kritik. In der Szene erklärt Stefan Raab seine Geheimniskrämerei gegenüber Kontrahentin Halmich mit einem ironischen „Ich bin doch kein Altenpfleger“.

„Seine Zeit ist vorbei. Die Witze gerade waren schon sehr unangenehm. Zeichen der Zeit nicht gesehen…“, kommentiert deshalb ein Nutzer. Ein anderer findet, Regina Halmich habe „viel zu wenig Wertschätzung vor, während und nach dem Kampf“ erhalten. Sie sei die „klare Gewinnerin nicht nur beim Kampf. Seine Gags waren ziemlich schlecht, schlechter Verlierer – schlechte Promotion.“

Neue Raab-Show bei RTL „fühlt sich falsch an“

Doch auch abgesehen von dem Boxkampf gibt es für viele Fans einen Haken an dem TV-Comeback von Raab. So gibt es mit „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ eine neue Show des „TV Total“-Schöpfers, die erst den Anfang einer fünfjährigen Zusammenarbeit zwischen dem 57-Jährigen und dem Kölner Sender markiert. Statt ProSieben wird Stefan Raab jetzt also bei RTL zu sehen sein.

„Raab bei RTL ist wie Thomas Müller beim BVB. Es fühlt sich so falsch an“, schreibt jemand in den Kommentaren. „Ich mag Stefan Raab zwar sehr, aber auch er wird mich nicht dazu bewegen, ein RTL+-Abo abzuschließen“, gibt ein Kommentator zu. „Jahrelang über RTL lustig gemacht und jetzt auch noch auf RTL+ das Comeback ausstrahlen, muss ich noch nicht verstehen oder?“, erklärt ein anderer.

Trotz aller Kritik ist aber auch klar: Es gibt viele Fans, die sich auf die Rückkehr von Raab freuen – auch, wenn es bei RTL ist. Bleibt abzuwarten, wie die neue Show, die am Mittwoch (18. September) ab 20.10 Uhr bei RTL+ verfügbar ist, wirklich ankommen wird.