RTL-Star Nazan Eckes räkelt sich im sexy Badeanzug: „Zwei Kilo zugenommen“

Das ist doch mal sympathisch! RTL-Star Nazan Eckes macht gerade Urlaub in Dubai – aktuell DER Hotspot vieler Stars und Sternchen. Und unter Sonne der Vereinigten Arabischen Emirate lässt es sich die einstige „Extra – Das RTL Magazin“-Moderatorin richtig gut gehen.

Nazan Eckes zeigt sich dort nun in einem sexy Leoprint-Badeanzug am Strand und macht ein Geständnis. Die 46-Jährige hat offenbar ein paar wenige Kilos zugelegt.

RTL-Star Nazan Eckes zeigt sich im Badeanzug – und verrät Geheimnis

Gut gelaunt posiert Nazan Eckes vor dem Meer in Dubai, lässt sich vom Wind treiben und zeigt ihren Traumbody. Den trainiert der RTL-Star regelmäßig. Vor einiger Zeit verriet Nazan noch gegenüber der „Gala“, fast täglich Sport zu machen, auch wenn es nur 15 Minuten am Tag sind. Doch im Urlaub lässt sich Nazan wohl etwas treiben. Zumindest kommentiert sie ihr eigenes Video so: „… zwei Kilo zugenommen. Das Essen ist zu gut hier.“ Als Hashtag schreibt sie „Comfortable in my skin“ (zu Deutsch: „Wohlfühlen in meiner Haut.“) Dass sie sich wohlfühlt, ist eindeutig.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und auch ihre Fans finden ihre Offenheit bezüglich ihres Bodys super. Sie kommentieren:

„Steht dir sehr viel besser! Lasse es dir schmecken und genieße es! Der sexy Glow kommt bestimmt durch das Wohlfühlen und ist nicht durch eine Kilozahl definiert!“

„Mein Gott, das passt schon, die wirkst dadurch etwas gesünder … du bist wie immer sexy.“

„Steht dir viel besser und sieht gesünder aus. Vorher sah es zu knochig aus.“

„Die zwei Kilo stehen Ihnen sehr gut“

„Lass die 2 kg drauf, noch 2 wären auch nicht schlimm.“

Weitere News:

Ende 2022 beendete Nazan Eckes nach über 20 Jahren die Zusammenarbeit mit dem Kölner Sender RTL. Bei der Ankündigung hieß es ihrerseits: „Bei mir stehen gerade alle Zeichen auf Veränderung.“ Wenn dazu auch ihr neues wohliges Körpergefühl zählt, hat sie wohl alles richtig gemacht!