RTL-Star Frauke Ludowig teilt ungewöhnliches Bild – unglaublich, wer neben ihr steht

Happy Birthday @claudiaschiffer 🤍🤍🤍 wir kennen uns jetzt schon so viele Jahre. Haben zusammen gearbeitet, gelacht, gefeiert ! Heute wirst Du 50! Und bist schöner denn je... auch wenn Du Deine öffentlichen Auftritte sehr sparsam auswählst, bist Du ein absoluter Weltstar ! Immer elegant, immer nett, nie peinlich... Ein Familienmensch, eine leidenschaftliche Mutter, eine disziplinierte Geschäftsfrau! Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag mit dem, was dir am aller wichtigsten ist, deinen Liebsten! Lass Dich feiern! Liebe Grüße nach London, Frauke