RTL-Moderatorin Frauke Ludowig plaudert aus – DAS wollte sie im Haus von Siegfried und Roy mitgehen lassen

Sie steht täglich bei RTL vor der Kamera, berichtet über Stars und Sternchen, hat selbst viele Fans. Doch auch für Frauke Ludowig sind manche Promis etwas ganz Besonderes.

Mittlerweile ist die RTL-Moderatorin die berühmten Schauspieler und Models gewöhnt - nicht aber so am Anfang ihrer Karriere. Im Podcast „Mit den Waffen einer Frau“ von Barbara Schöneberger spricht die 57-Jährige über ihren ersten Besuch im Haus der Magier Siegfried und Roy. Und verrät, was sie am liebsten hätte mitgehen lassen.

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig packt aus

In einem Ausschnitt bei Instagram sagt sie: „Siegfried und Roy, da war ich das erste Mal 1995. Ich kam aus so einer Kleinstadt in Niedersachsen, aus Wunstorf, ich hab sowas in meinem Leben noch nicht gesehen!“, so die Exclusiv-Moderatorin von RTL.

Frauke Ludowig Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Das ist RTL-Star Frauke Ludowig:

sie wurde am 10. Januar 1964 in Wunstorf (Niedersachsen) geboren

Frauke Ludowig ist Fernseh- und Radiomoderatorin

Schon seit Mai 1994 moderiert Frauke die RTL-Sendung „Exclusiv das Starmagazin“

sie hat zwei Kinder und lebt in Köln

Und weiter: „Da öffnet dir erstmal so ein Butler mit Glatze, aber hinten so nem Zopf, die Tür. Und dann gehst du durch dieses Haus und auf die Toilette und dann wischt du dir mit Klopapier mit goldenem S und R den Po ab.

Weißt du, worüber ich mich aber wirklich geärgert hab? Ich hab mich damals nicht getraut, so ne Rolle mitzunehmen.“

RTL-Moderatorin im Haus von Siegfried und Roy

Gesprächspartnerin Barbara Schöneberger lacht sich über die Geschichte kaputt und findet, ein Blatt vom personalisierten Toilettenpapier hätte es ja auch schon getan.

Ob die beiden Magier es wohl bemerkt hätten, wenn die RTL-Moderatorin Klopapier mitgenommen hätte? Wohl kaum. (cs)