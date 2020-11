RTL-Star Birgit Schrowange teilt altes Bild – und legt dieses Detail offen

RTL-Star Birgit Schrowange ist für viele in Deutschland eine echte Ikone. Lange färbte sich die 62-Jährige ihre Haare dunkel. Doch irgendwann stand sie plötzlich mit ihrer Naturhaarfarbe im Studio – und begeisterte mit diesem Schritt Tausende Zuschauer.

Der RTL-Star hat es zu einem Trend gemacht, zu seiner Naturhaarfarbe zu stehen. Und das Grau, das Birgit Schrowange heute mit Stolz trägt, schlummerte offenbar schon lange unter ihren gefärbten Haaren.

RTL-Star Birgit Schrowange verrät Detail aus Vergangenheit

Birgit Schrowange blickt auf ihrem Instagram-Kanal immer mal wieder zurück in die Vergangenheit und teilt alte Schnappschüsse. Bei ihrem neusten Erinnerungsstück handelt es sich um ein Foto von einem Fotoshooting, das sie gemacht hat, als sie 35 Jahre alt war.

Das ist Ex-RTL-Star Birgit Schrowange:

Birgit Schrowange wurde am am 7. April 1958 in NRW geboren

sie arbeitete mit 19 Jahren beim WDR als Redaktionsassistentin

im Jahr 1994 wechselte sie zu RTL

dort moderierte sie von Oktober 1994 bis Dezember 2019 „Extra – Das RTL-Magazin“

war von 1998 bis 2006 mit Markus Lanz liiert

im September 2000 wurde ihr gemeinsamer Sohn Laurin geboren

seit 2019 ist Birgit mit dem Schweizer Unternehmer Frank Spothelfer verlobt

Der RTL-Star liegt auf dem Boden, ein Bein angewinkelt, den Blick in die Kamera gerichtet. Sie trägt ein glitzerndes Kleid, ihre Haare hängen ihr offen über die Schulter.

Birgit Schrowange: „Ging mir offensichtlich glänzend“

Dazu merkt die ironisch an: „Bei diesem Fotoshooting vor ein paar Jährchen ging es mir offensichtlich glänzend. Dank der Pailetten.“ Die waren offenbar ziemlich im Trend, als Birgit Schrowange zu dem Fotoshooting kam.

Und sie verrät ihren Fans noch etwas. Damals müsste sie in etwa 35 Jahre alt gewesen sein, und schon damals schimmerten graue Strähnen in ihren sonst braunen Haaren. „Jedenfalls passten sie super zum Kleid, oder?“, fragt der RTL-Star seine Fans.

Fans begeistert von Birgit Schrowanges Ehrlichkeit

Und die sind begeistert von dem Foto, berichten selbst von ihren Erfahrungen. „Damals wie heute attraktiv“, schreibt ein Fan und merkt an: „Im übrigen ging es mir auch so, mit 25 hatte ich schon graue Strähnen.“ Und jemand anderes schreibt: „Wahnsinn! Ich lasse mein Haar nun auch Salz und Pfeffer, der Übergang ist brutal, aber mich fasziniert das Farbspiel am Ansatz.“

Birgit Schrowange gibt offen zu, dass das Bild entstanden ist, bevor sie begonnen hat, ihre Haare zu färben. Doch das ist heute Schnee von gestern. Denn die RTL-Ikone zeigt mit stolz ihre Naturhaarfarbe – und sieht damit einfach super aus.