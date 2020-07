RTL-Star Birgit Schrowange teilt erschreckendes Foto – „Sehr mutig!!!“

Was macht Birgit Schrowange denn da? Diese Frage stellt man sich beim Anblick des Ex-RTL-Stars wohl sofort.

Auf Instgaram teilt die einstige „Extra“-Moderatorin jetzt ein Bild von sich, das ihre Fans geradezu erschrecken lässt.

RTL-Star Birgit Schrowange: Schock-Foto

Denn die ehemalige RTL-Beauty ist auf dem Foto nicht allein. Was so aussieht, wie ein netter Zeitvertreib nach dem Ende ihrer 25-jährigen Karriere als „Extra“-Moderatorin, ist lediglich eine Erinnerung aus alten Zeiten. Aus dem Jahr 2002, um genau zu sein.

Birgit Schrowange: RTL-Star posiert mit Schlange

Da stand Birgit Schrowange bei „Stars in der Manege“ auf der Bühne, jener ARD-Wohltätigkeitsveranstaltung aus dem Circus-Krone-Bau in München. Im Rahmen des sogenannten „Throwback Thursdays“, dem „Rückblick Donnerstag“ teilte die ehemalige RTL-Sprecherin am Donnerstag ein Bild von sich eben bei besagter ARD-Sendung – mit Schlange um den Hals im hautengen Schlangenoptik-Jumpsuit!

RTL-Moderatorin Birgit Schrowange mit ihrer hippen Kurzhaar-Frisur. Foto: dpa

„Federboa? Kann ja jeder... die Frau von Welt trägt eine Schlange! Zumindest, wenn sie bei Stars in der Manege zu Gast ist“, schreibt die 62-Jährige zu dem Bild aus vergangenen Tagen. Ihre Fans finden die damalige Aktion krass. „Sehr mutig“, schreibt ein Follower. „Ohaaaaaaaa echt mutig“ oder „Du traust dich was“ kommentieren andere.

Ex-RTL-Moderatorin Birgit Schrowange:

sie wurde am am 7. April 1958 in NRW geboren

Birgit Schrowange arbeitete mit 19 Jahren beim WDR als Redaktionsassistentin

1994 wechselte sie zu RTL

dort moderierte sie von Oktober 1994 bis Dezember 2019 „Extra – Das RTL-Magazin“

war von 1998 bis 2006 mit Markus Lanz liiert

im September 2000 wurde ihr gemeinsamer Sohn Laurin geboren

seit 2019 ist Birgit mit dem Schweizer Unternehmer Frank Spothelfer verlobt

RTL: Ex-Moderatorin Birgit Schrowange macht DAS hinter den Kulissen

In der Tat war Birgit Schrowange hinter den Kulissen der Sendung aber noch weitaus mutiger. Bei der Generalprobe für „Stars in der Manege“ küsste sie die Schlange sogar. Da kann man ihren Fans nur zustimmen: Wirklich sehr mutig, Birgit!

