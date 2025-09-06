RTL macht es offiziell: DIESE Änderungen erwarten „Sommerhaus der Stars“-Fans

Zur 10. Jubiläumsstaffel des „Sommerhaus der Stars“ hat RTL ein paar Neuerungen eingeführt, die bei einigen Stars und zukünftigen Bewohnern für ordentlich Zündstoff sorgen dürften.

Ab dem 16. September beziehen acht prominente Paare samt zwei Nachrückern das Haus in Bocholt. Und schon vor dem Einzug ist klar: Luxus sucht man vergeblich. Nur ein bequemes Doppelbett wartet auf die Paare, zudem ist die Privatsphäre stark eingeschränkt.

RTL: „Sommerhaus der Stars“-Fans erwarten große Änderungen

Einen kurzen Moment ohne Kameras gibt es nur in der Dusche, die in diesem Jahr mit einer schmalen Schwingtür ausgestattet ist. Somit wird dabei nur das Nötigste verdeckt. Und auch draußen wurde umgebaut: Statt Pool gibt es nun eine Gartenlaube.

Ein idealer neuer Treffpunkt für Lästereien, Tratsch und Diskussionen. Doch die wohl härteste Neuerung betrifft das Preisgeld. Zum Jubiläum steigt es von 50.000 auf 75.000 Euro.

Ein Detail könnte Ärger entfachen

Aber Vorsicht: „Ein einziger Zug an einer Zigarette und die Gewinnsumme reduziert sich auf 50.000 Euro“, warnt der Sender. Laut „Bild“-Informationen sollen fünf Raucher unter den Teilnehmern sein. Ob die Stars wirklich die Finger von den Zigaretten lassen können, bleibt spannend.

Fest steht: Dieser Umstand könnte die Stars früher an ihre Grenzen bringen, als es ihnen lieb ist. Außerdem sind bei einem Rauchentzug doch eigentlich Frust und Ärger vorprogrammiert.

Wie sich die einzelnen Stars, darunter Reality-Star Hanka Rackwitz, Schauspieler Jochen Horst, Sänger Silva Gonzalez und Influencer Ryan Wöhrl, schlagen werden, wird ab Dienstagabend (16. September) um 20.15 Uhr bei RTL deutlich. Bereits ab dem 09. September ist die erste Folge übrigens bei RTL+ verfügbar.