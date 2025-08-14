RTL zündet „Sommerhaus der Stars“ mit XXL-Kracher

„Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ feiert bald zehn Staffeln voller Streit, Spiele und Beziehungsdramen. Seit 2016 kämpfen Promipaare um ein Preisgeld und den Titel „DAS Promipaar“. Die neue Staffel bringt acht frische Paare, bekannte Spiele und den üblichen Wahnsinn.

In elf Folgen inklusive „Das große Wiedersehen“ warten Lachen, Lästereien, Konflikte und knallharte Challenges. Unter den Teilnehmern sind u.a. Jochen Horst, Hanka Rackwitz und Silva Gonzalez. Sie erleben Gruppendynamiken, neue Freundschaften, bittere Feindschaften und harte Beziehungstests. Ziel bleibt der Sieg im Wettbewerb um Geld, Titel und Partnerschaft.

Doppelter Auftakt beim „Sommerhaus der Stars“

Am Dienstag (16. September) startet nun die Jubiläumsstaffel bei RTL. Zum Auftakt gibt es gleich zwei Folgen: eine am Dienstag und eine am Mittwoch zur Primetime. „Mehr Drama, mehr Intrigen, mehr Sommerhaus – und das gleich doppelt!“ kündigt RTL an.

Auf RTL+ ist Folge 1 bereits ab 9. September verfügbar. Folge 2 gibt es dort ab 16. September und Folge 3 ab 17. September. Die Premierenwoche verspricht Konflikte, überraschende Allianzen und emotionale Ausraster.

Mit dabei sind:

Jochen Horst (63) und Tina Horst (52),

Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schanzleh (37),

Hanka Rackwitz (56) und Pierre (54)

Ryan Wöhrl (23) und Lina (25),

Edda (24) und Michael (27),

Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28),

Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30)

Marvin Kleinen (30) und Jennifer Degenhart (27).

Im Laufe der Staffel rücken Louise Matejczyk (36) und Pascal Zadow (28) sowie Sarah Joelle Jahnel (36) und Ersin (37) nach.

Welches Paar behält bis zum Schluss die Nerven und erspielt sich das Preisgeld?

