Homophobe Beleidigungen: RTL MUSS Silva aus dem „Sommerhaus der Stars“ schneiden

Es waren Beleidigungen der aller-untersten Schublade. In seiner Instagram-Story beschimpfte „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer Silva Gonzalez Tara Tabithas Freund Dennis Lodi unter anderem als „Schwuchtel“ und „Hund“. Später entschuldigte sich der Sänger zwar, erklärte seine Ausbrüche damit, dass er betrunken gewesen sei. Doch damit kann und darf es das nicht gewesen sein – ein Kommentar.

Klar, Dennis kündigte an, dass er seinen Anwalt einschalten werde. Doch reicht ein juristisches Nachspiel? Ich finde: Nein. Auch RTL muss jetzt Konsequenzen ziehen. Muss den „Hot Banditoz“-Sänger aus dem „Sommerhaus der Stars“ schneiden.

Silva Gonzalez beleidigt seinen „Sommerhaus der Stars“-Kollegen Dennis Lodi

Bereits bei dem ehemaligen Schlagerstar Michael Wendler bewies der Sender, dass dies möglich ist. Nach dessen schlimmen Corona-Verschwörungstheorien hatte sich RTL dazu entschieden, dem heute 53-Jährigen keine Bühne mehr bieten zu wollen. In den schon abgedrehten „Deutschland sucht den Superstar“-Folgen wurde das Gesicht des „Sie liebt den DJ“-Sängers gepixelt. Anschließend ging es ohne ihn weiter.

Bei einem bereits vollständig abgedrehten Format wie dem „Sommerhaus der Stars“ ist dies fraglos technisch komplizierter. Doch diese Mühe sollte der Kölner Sender auf sich nehmen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass sich RTL immer wieder auf die Fahne schreibt, Diskriminierung und Intoleranz mit breiter Brust entgegenzutreten.

Man denke nur an das Jahr 2021 als RTL die Regenbogenflagge großflächig in seinem Programm wehen, dazu noch verlautbaren ließ, dass Vielfalt Teil des eigenen Selbstverständnisses sei. Nun hätte der Sender die Möglichkeit, diese Worte mit Leben zu füllen. Nehmt Silva Gonzalez aus der Show. Zeigt, dass das Drama im „Sommerhaus der Stars“ auch seine Grenzen hat. Und Homophobie bei RTL keinen Platz!