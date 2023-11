RTL-Star Frauke Ludowig nach Sommerhaus-Eklat: „Irgendwie lustig“

Den Stress der vergangenen Tage, man sah ihn ihr nun wirklich nicht an. Ganz in Gold gekleidet war RTL-Moderatorin Frauke Ludowig am Donnerstagabend zu der Verleihung des Parfümpreises „Duftstars 2023“ in die Düsseldorfer Rheinterrassen gekommen.

Nur wenige Tage zuvor war noch das Wiedersehen der diesjährigen „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer ausgestrahlt worden, bei dem es zu einer durchaus brenzligen Situation für die bekannte RTL-Moderatorin gekommen war.

RTL-Star Frauke Ludowig über den Sommerhaus-Zoff

Schon die ganze Sendung über waren sich die Teilnehmer angegangen. Bei Maurice Dziwak jedoch brannten irgendwann alle Sicherungen durch. Der war zusammen mit Ricarda Raatz im „Sommerhaus der Stars“ gestrandet, das Paar jedoch hatte sich nach der Show getrennt. Ein Ereignis anscheinend, das die Nerven des Realitystars nicht gerade gelockert hatte.

Als Frauke ihn fragte, ob es korrekt sei, dass er nun bei seinen Eltern im Kinderzimmer wohne, packte den TV-Star die Wut. „Ich weiß jetzt nicht, warum du mein Kinderzimmer erwähnst. Ist das verwerflich, dass ich in meinem Kinderzimmer wohne?“, wurde er sauer.

„Die Art der Kommunikation ist jetzt nicht so ganz meine“

Schnell ruderte Ludowig zurück, auch um die Situation nicht vollends eskalieren zu lassen. Im Gespräch mit unserer Redaktion beschwichtigte die 59-Jährige jedoch. „Um mich müssen Sie sich keine Sorgen machen. Da ist ja immer eine aufgeheizte Stimmung. Aber ich bin ja nicht Teil des Ganzen. Ich moderiere das ja nur. Die Art der Kommunikation ist jetzt nicht so ganz meine, aber ich finde es trotzdem lustig und interessant.“

Auf die Gewalt angesprochen, die es auch im Sommerhaus gegeben hatte, sagte Frauke Ludowig deutlich: „Die Grenze ist gezogen worden. RTL hat zwei Paare aus dem Haus entfernt.“ Die immer wiederkehrenden Streitigkeiten erklärt sich die Moderatorin mit der Enge im Haus.