RTL trifft „Sommerhaus“-Entscheidung: „Dann ist die Staffel schneller zu Ende“

„Sommerhaus der Stars“-Fans aufgepasst: Ab sofort gibt es die doppelte Dosis Stress, Ärger und Zoff. Wie RTL am Montag (30. Oktober 2023) bekannt gab, will der Sender von nun an, nicht nur eine, sondern gleich zwei Folgen seiner Realityserie aus der westfälischen Provinz in der Woche ausstrahlen.

„Ihr kriegt nicht genug vom Sommerhaus? Wir auch nicht! Deswegen gibt’s ab jetzt gleich 2 neue Folgen pro Woche (Di+Mi)! Und auf RTL+ immer vorab in der Preview. Gern geschehen“, schreibt RTL via Instagram.

RTL wirft TV-Programm fürs Sommerhaus um

Eine gute Nachricht für die Fans, die bekanntermaßen nur schwer genug bekommen. Aber auch ein willkommener Grund, um über die Geschehnisse im Zoff-Haus zu diskutieren. „Ich schau es nicht mehr ohne Walentina und Gigi ist das langweilig. Und Serkan kann ich mir null geben, jetzt wo der noch wahrscheinlich gewinnt… Ne danke“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren unter dem Posting.

Oder: „Seid froh!! Dann ist die Staffel schneller zu Ende. Am Ende ist sie ja schon, seitdem die Luft raus ist.“

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Nun gut, das vorher Geschehene war auch nur schwer zu toppen. Kam es doch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Gigi Birofio und Can Kaplan, dem Freund von Walentina Doronina. Der vorläufige, traurige Höhepunkt eines längeren Zoffs.

Geht Bushido ins Sommerhaus

Es ist also alles wie immer im Sommerhaus. Vielleicht jedoch könnte die kommende Staffel noch mehr Stress bereithalten. Hat sich doch Superstar Bushido selbst für einen Aufenthalt im RTL-Horrorhaus in Stellung gebracht. „Ihr seht hier gerade vor euch den allergrößten ,Sommerhaus der Stars‘-Fan sitzen. Ich schwöre auf meine Mutter, ich will da unbedingt rein“, verriet der Rapper in einem Interview.

Mehr Nachrichten:

Es könnte also spannend werden. So verriet ein Sprecher des Kölner Senders: „Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen, müssen aber zugeben: Das hat seinen Reiz.“