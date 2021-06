RTL lässt Bombe platzen: Diese Promi-Paare ziehen ins „Sommerhaus der Stars“ 2021

Reality-TV-Fans haben lange auf diese Meldung gewartet. Jetzt hat RTL endlich die Bombe platzen lassen.

Noch dieses Jahr startet die sechste Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ bei RTL. Lange wurde gerätselt, welche Promi-Paare wohl dieses Mal ihre Beziehung auf die Probe stellen würden. Nun ist es offiziell.

RTL macht es offiziell: SIE ziehen ins „Sommerhaus der Stars“ 2021

Neben den steigenden Temperaturen und fallenden Sieben-Tage-Inzidenzen dürfen sich Liebhaber des sogenannten Trash-TVs über eine weitere Entwicklung freuen. Denn: RTL hat die Teilnehmer der neuen „Das Sommerhaus der Stars“-Staffel verkündet.

Richtig gehört, endlich ist es wieder so weit. Acht Promi-Paare ziehen in ein gemeinsames Haus und bewältigen knifflige oder amüsante Couple-Challenges, um am Ende mit einer Siegprämie von 50.000 Euro herauszugehen.

Doch wer hat das Zeug, um „DAS Promipaar 2021“ zu werden? Wir werfen einen Blick auf die Kandidaten.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2021: Das sind die Kandidaten

Moderator Mola Adebisi (48) & Adelina Zilai (33)

„Unter uns“-Schauspieler Lars Steinhöfel (35) & Dominik Schmitt (31)

Reality-TV-Stars Samira (24) & Yasin Cilingir (30)

Elisabeth Marie „Sissi“ Hofbauer (25) & selbständiger Unternehmer und Transgender-Ikone Benjamin „Ben“ Ryan Melzer (34)

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer Stephan „Steff“ Jerkel (53) & Peggy Jerofke (45)

Schauspielerin Michelle Monballijn (42) & Reality-TV-Star Mike Cees-Monballijn (33)

Schauspieler & Theaterregisseur Roland Heitz (63) & Schauspielerin und Musicaldarstellerin Janina Korn (37)

Partyschlagersänger Almklausi (52) & seine Frau Maritta (35)

RTL schickt Ballermann-Star, Schauspieler und Entertainer ins Sommerhaus

Neben Ex-VIVA-Moderator Mola Adebisi und seiner Freundin trauen sich auch „Unter uns“-Schnuckel Lars Steinhöfel sowie Ballermann-Star Almklausi mit ihren besseren Hälften in die Promi-WG in Bocholt.

Mola Adebisi und Adelina Zilai. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Gregorowius

Natürlich dürfen auch die Ex-„Love Island“-Kandidaten Samira und Yasin Cilingir nicht fehlen. Die beiden sind erst im Dezember 2020 Eltern eines kleinen Jungen geworden.

Und was wäre eine RTL-Show ohne ein kultiges Auswanderer-Pärchen? Statt Caro und Andreas Robens, die in der vergangenen Staffel als Gewinner hervorgingen, sind dieses Mal Steff und Peggy Jerkel dabei.

