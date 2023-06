Was machen Stars wie Ralf Möller, Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk, Sasha und in den Werbepausen der RTL-Show: „Denn sie wissen nicht was passiert“? In den Liegestühlen entspannen?

Weit gefehlt! Tatsächlich bringt die RTL-Show jeden noch so hartgesottenen Teilnehmer an seine Grenzen – so wie auch am Samstagabend (24. Juni). Denn manches hat der geneigte Zuschauer so gar nicht mitbekommen.

RTL: Kleider-Panne kurz vor Sendungsstart

Bereits vor dem offiziellen Beginn der Show-Aufzeichnung herrscht laut rtl.de hinter den Kulissen chaotisches Treiben. Als Thomas Gottschalk im Backstage-Bereich für ein Interview abgefangen wird, soll der 73-Jährige in einer Outfit-Krise gesteckt haben. Obwohl die Show gleich starten soll, präsentiert er sich scheinbar noch in einer kurzen Lederhose. Sein Anzug soll im Auto vergessen worden sein – und niemand weiß, wo es steht.

Neben den unvorhersehbaren Spielen bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ bekommen die Promis während der RTL-Show geheime Missionen zugewiesen. Jedes Team erhält eine verborgene Herausforderung, die es bis zum Finale erfüllen muss – und zwar diskret! Thomas Gottschalk und Ralf Moeller sollen gemeinsam 20.000 Schritte sammeln, während Barbara Schöneberger und Sasha den Kühlschrank, der hinter ihnen steht, unbemerkt leeren sollen. Insgesamt sechs Liter stehen als Ziel fest. Darunter sechs Flaschen Wasser, zwei Flaschen Weißwein, drei Flaschen alkoholfreies Bier, sechs Flaschen Saftschorle, zwei Cola und zwei Flaschen Schnaps.

RTL: Sänger Sasha begrüßt die Werbepausen

Barbara Schöneberger greift während der Show immer wieder in die Minibar – sie will unbedingt die gemeinsame Aufgabe mit Sasha meistern. Doch Moderator Günther Jauch hat sie genau im Blick. „Frau Schöneberger, könnten Sie mal mit den Vordertatzen aus dem Kühlschrank rauskommen?“, tadelte er seine Kollegin und bezeichnete sie sogar als „geschäftsführende Schnapsdrossel“.

Was die Zuschauer im TV nicht mitbekommen: Das Team nutzt auch die Werbepausen, um zu trinken, trinken, trinken. Und das zeigt Wirkung. Die Show ist zwar noch jung, aber Barbara verrät im Interview mit RTL: Sasha war schon zweimal auf der Toilette – und das ist erst der Anfang!

Mehr News:

„Das erste Mal, dass ich froh bin über die Werbepausen“, gibt er lachend zu. Auch Barbara Schöneberger bekommt die Folgen zu spüren. Mitten in der Show lässt sie einen gewaltigen Rülpser los und kämpft dann auch noch über eine halbe Stunde mit Schluckauf, wie sie später enthüllt. Letztlich schaffen beide Teams ihre Mission nicht. Sasha und Barbara Schöneberger schaffen nur viereinhalb Liter, Ralf Moeller und Thomas Gottschalk schaffen es zusammen auf 5.817 von 20.000 Schritten.