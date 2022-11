RTL: Hiobsbotschaft von Jauch! TV-Star fällt ganz plötzlich bei Liveshow aus

Bei RTL sind sie die glorreichen Drei. Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk stehen regelmäßig für „Denn sie wissen nicht, was passiert“ vor der Kamera. Das Trio stellt sich der Aufgabe, spontan zum Moderator des Abends gewählt zu werden oder als Verbliebene sich im Duell mit zwei anderen Promis zu messen.

So ist zumindest normalerweise das Showkonzept. Am Samstagabend (5. November) kommt dann aber in dem RTL-Format alles anders. Plötzlich steht Barbara Schöneberger alleine, ohne ihre bekannten Kollegen vor der Kamera.

RTL-Star Günther Jauch an Corona erkrankt

„Es fühlt sich für mich auch komisch an“, beginnt Barbara Schöneberger die Show. Eine Video-Schalte mit Günther Jauch bringt dann Klarheit. Denn während einige vermutlich bereits in Sorge um den Verbleib des 66-Jährigen gewesen sein dürften, erklärt der: „Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber immer, wenn es los geht mit ‘Denn sie wissen nicht, was passiert’, schaut bei mir das Coronavirus um die Ecke.“

Der „Wer wird Millionär?“-Star war bereits 2021 bei der Show ausgefallen und das direkt drei Wochen lang. Jetzt erwischte ihn die Viruserkrankung erneut überraschend. „Ich war tatsächlich gestern Abend schon in Köln und da habe ich gemerkt: Da stimmt etwas nicht und zack.“

RTL: „Denn sie wissen nicht, was passiert“ ohne Gottschalk

Aber nicht nur auf Kollege Jauch muss Barbara Schöneberger schmerzlich verzichten. Auch Thomas Gottschalk machte sich an dem Abend rar. Die Begründung des Showmasters: Eine Surf-Meisterschaft in Malibu.

„Die Haare dürfen doch nicht nass werden!“, kommentierte Barbara Schöneberger diese haarsträubende Geschichte. Damit Schöneberger zumindest nicht die ganze Show über alleine sein musste, bekam sie Unterstützung von Steffen Henssler, der als Moderator durch das Format führte.

Mehr Themen:

Im Wettkampf gegen Jan Josef Liefers und seine Frau Anna Loos half ihr im Laufe des Abends dann noch Komiker Oliver Pocher aus. Mit Erfolg: Das Duo Schöneberger-Pocher konnte sich am Ende den Sieg sichern.