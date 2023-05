RTL schockt Fans – mit dieser drastischen Entscheidung

Erst im Herbst 2022 brachte RTL eine neue Serie raus. Doch nur wenige Monate später folgt die bittere Ernüchterung: Der erhoffte Erfolg blieb leider aus.

Die Kombination aus Krimi und Traumschiff kann doch eigentlich nur funktionieren. Der Konkurrenzsender ZDF macht es schließlich seit Jahren vor. Doch wie RTL inzwischen bestätigte, trifft das leider nicht auf die neue Serie „Der Schiffsarzt“ zu.

RTL zieht bittere Bilanz nach erster Staffel

In der Serie dreht sich alles um Dr. Eric Leonhard (gespielt von Moritz Otto). Als die schwangere Frau des Notfallmediziners plötzlich spurlos verschwindet, gerät er ins Visier der Polizei. Doch dem verzweifelten Ehemann wird ein Foto zugespielt, das seine Frau an Bord eines Kreuzfahrtschiffes zeigt.

Kurzerhand entschließt er sich selbst, der Spur nachzugehen und heuert als Schiffsarzt an. Um den Schein aufrecht zu halten, muss er sich als Arzt natürlich auch um das Wohl der Urlauber an Deck kümmern. Sechs Folgen lang spielen die TV-Zuschauer zusammen mit Leonhard Detektiv. Eine endgültige Auflösung gibt es beim Staffelfinale nicht – und die wird es so bald wohl auch in Zukunft für die Fans nicht geben.

Sender stampft Serie ein – „Keine Fortsetzung“

Denn wie RTL gegenüber „DWDL“ bestätigte, sei „aktuell keine Fortsetzung“ geplant. Dem Bericht zufolge sei die Einschaltquote mit im Schnitt bei rund 2,4 Millionen Zuschauern pro Folge zwar akzeptabel, doch das große Ziel die jüngeren TV-Zuschauer zu erreichen, sei verfehlt worden. Der Marktanteil habe nur bei rund neun Prozent gelegen.

Andere neue Krimi-Formate wie „Dünentod“, „Miss Merkel“ oder „Sonderlage“ hätten mehr Zuschauer erreicht. Die erste Staffel vom „Schiffsarzt“ ist zumindest noch beim Streamingdienst RTL+ einsehbar.