RTL-Sensation: Serien-Legende Oli P. kehrt endlich zurück – in DIESER Sendung

Was für eine Überraschung bei RTL!

Mehr als 20 Jahre nach seinem Ausstieg bei GZSZ kehrt Serien-Star Oli P. zu RTL zurück. Das gab der Sender am Montag bekannt.

RTL-Hammer: Oli P. kehrt zurück

Lange müssen sich Fans nicht gedulden, bis sie den 31-Jährigen bei RTL sehen können: Schon am Dienstagabend ist es so weit. Der gebürtige Berliner wird in der Abendserie „Nachtschwestern“ sein Comeback als Schauspieler feiern.

Oli P. wird in der RTL-Serie „Nachtschwestern“ zu sehen sein. Foto: TV Now/ Christoph Assmann

In einem Interview mit RTL erklärt Oli P.: „Ich fand die Szenen und die Rolle sehr lustig, weil man dazu auch eine gehörige Selbstironie mitbringen muss.“

Oli P. kaum wiederzuerkennen

Für viele Fans wird der Musiker kaum wiederzuerkennen sein: Der 41-Jährige trägt eine Perücke. „Wenn die Zuschauer mich mit Toupet sehen, werden sie sich wahrscheinlich fragen: Hä, ist das nicht der Oli? Man wird schon zweimal hinschauen müssen und es wird sehr komisch werden.“

Das ist Oli P.:

geboren am 10. August 1978 in Berlin

sein bürgerlicher Name lautet Iliver Alexander Reinhard Petszokat

er ist Schauspieler, Sänger und Moderator

bekannt wurde er 1998 mit seiner Rolle des Ricky in „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“

Er moderierte unter anderem „Big Brother“

seit 2016 spielt er in der ARD-Serie „Rote Rosen“ den Tanzlehrer René Siegel

Oli P. über seine Zeit bei GZSZ

Nach 21 Jahren ist Oli P. also zurück als Schauspieler bei RTL - wenn auch nur für eine Folge. Ob er seinen Ausstieg aus der erfolgreichsten deutschen Daily-Soap wohl bereut? „Nein, auf gar keinen Fall“, erklärt er dem Sender im Interview. „Es war damals eine aktive Entscheidung von mir, mehr Zeit mit meiner Familie zu haben. Ich bin sehr froh, dass ich alles so miterleben konnte, wie ich es erlebt habe, und hatte eine tolle Zeit.“

Oli P. spielt in der Serie „Nachtschwestern“ mit. Foto: TV Now

Oli P.: Comeback bei GZSZ?

Ganz ausschließen will er ein Comeback jedoch nicht. Oli P. sagt weiter: „Sag niemals nie. Ich schaue sogar immer wieder bei der Serie rein, weil Freunde von mir, aktuelle Kumpels und immer noch ehemalige Kollegen von damals, mitspielen. Ich müsste aber nicht zurück, denn ich hatte ja schon eine sehr schöne und megaerfolgreiche Zeit bei GZSZ.“

Die zweite Staffel von„Nachtschwestern“ läuft dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Ganze Folgen kannst du auch bei TV Now anschauen.