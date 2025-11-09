Abschied in RTL-Show steht bevor: Trifft es gleich drei TV-Legenden?

Es wird ein Abschied, der Fernsehgeschichte schreibt: Eine der beliebtesten Shows des der letzten Jahre steht vor einer großen Veränderung. „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ begeistert sein Publikum mit Witz, Spontanität und dem Zusammenspiel dreier TV-Legenden -Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk -, die das Format zu einem echten Publikumsliebling gemacht haben. Nun steht fest: In der kommenden Ausgabe wird alles anders!

Schon seit Wochen brodelt die Gerüchteküche, nun verdichten sich die Hinweise: Gleich mehrere bekannte Gesichter sollen sich im Dezember von der großen RTL-Showbühne verabschieden. Hinter den Kulissen laufen bereits die Vorbereitungen für einen ganz besonderen Abend, der nicht nur emotional, sondern auch historisch werden dürfte.

Überraschende Verkündung im TV

Mega-Stars hören bei RTL-Show auf! Bekanntlich ist es nur in den seltensten Fällen wahrlich ein Abschied für immer – doch was, wenn gleich alle drei TV-Giganten gemeinsam gehen? Für das Publikum von RTL steht ein emotionaler Abend bevor, denn eine Ära im deutschen Fernsehen endet. Am 6. Dezember wird Thomas Gottschalk ein letztes Mal auf der großen Samstagabendbühne stehen. Der Entertainer, der mit seinem Charme und Witz Generationen prägte, verabschiedet sich in der Show „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ von seiner langjährigen TV-Heimat.

+++ Bushido und Anna-Maria suchen ein neues Zuhause – DIESEN Ort empfiehlt „Goodbye Deutschland“-Star Marcel Remus +++

Gottschalk, der wie kaum ein anderer für Unterhaltung am Samstagabend steht, hatte seinen Abschied bereits im Mai angekündigt. „Wenn der Papst jünger ist als ich, ist die Sache gelaufen – und das ist jetzt so“, erklärte er damals mit gewohntem Humor. Barbara Schöneberger versprach: „Wir machen es dir dann richtig schön.“ Günther Jauch ergänzte mit einem Lächeln: „Du darfst entweder den ganzen Abend moderieren oder gar nicht moderieren. Nur: nicht zu kommen geht nicht.“

Auch Schöneberger und Jauch hören auf

Doch der Abschied wird größer, als zunächst gedacht. Wie „Bild“ erfuhr, werden auch Barbara Schöneberger und Günther Jauch die Show verlassen. Beide TV-Stars sollen ihre Entscheidung live in der Sendung am 6. Dezember verkünden – ein Dreifach-Abschied, der die Zuschauer überraschen dürfte. Das beliebte Trio, das seit Jahren für beste Unterhaltung sorgt, verabschiedet sich damit geschlossen von der Kultshow.

Seit 2018 begeisterte „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ mit unvorhersehbaren Spielen und spontanen Momenten, bei denen die Moderatoren selbst nie wussten, was als Nächstes passiert. Die Mischung aus Chaos, Charme und Teamgeist machte das Format zu einem Publikumsliebling.

Doch ganz vorbei ist es damit offenbar nicht. Nach Informationen aus Produktionskreisen arbeitet RTL bereits an einem Neustart des Formats – allerdings mit drei neuen Gesichtern. Wer das Trio beerben wird, bleibt bislang offen. Fest steht nur: Das Konzept soll bleiben – die Stars dagegen wechseln.

Mit dem Abschied von Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch endet ein Kapitel, das die Samstagabendunterhaltung der letzten Jahre entscheidend geprägt hat. Das Publikum darf sich nun auf ein emotionales Finale freuen – und auf eine spannende Zukunft für eine Show, die ihrem Namen alle Ehre macht: Denn auch jetzt weiß noch niemand, was passiert.