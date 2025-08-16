RTL ändert Abendprogramm – der Grund ist ernst

RTL reagiert kurzfristig auf ein politisches Ereignis. Der Privatsender ändert am Samstagabend (16. August) das Programm und bringt eine Sondersendung. Der Anlass ist ernst: Es geht um ein Treffen, das weltweit Aufmerksamkeit erregt hat.

Geplant war ursprünglich ein Filmklassiker zur besten Sendezeit. Doch die Brisanz der politischen Lage sorgt dafür, dass das Abendprogramm weicht. Statt Unterhaltung rückt RTL die internationale Politik rund um den Ukraine-Krieg in den Mittelpunkt.

RTL zeigt „Aktuell Spezial“

Am Freitag (15. August) gaben sich Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska die Hand. Dieses Treffen sorgt auch einen Tag später für Schlagzeilen. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, verschiebt RTL deshalb die Ausstrahlung von „Pretty Woman“ am Samstagabend.

+++ RTL zündet „Sommerhaus der Stars“ mit XXL-Kracher +++

Anstelle des Films zeigt der Sender am Samstag um 20.15 Uhr „RTL Aktuell Spezial“. Der Titel lautet: „Gipfel in Alaska: Trumps Show, Putins Triumph?“. Im Mittelpunkt stehen die Folgen des Treffens für den Ukraine-Krieg und die internationale Politik. „Donald Trump und Wladimir Putin liefern große Bilder, aber wie geht es jetzt weiter? Was bedeutet das Treffen für den Ukraine-Krieg? Und wie bewertet der deutsche Kanzler den Gipfel?“, heißt es in der Ankündigung. Denn in der RTL-Sendung steht kein Geringerer als Bundeskanzler Friedrich Merz Rede und Antwort zu den aktuellen Geschehnissen. RTL-Korrespondent Christopher Wittich ist aus Alaska live zugeschaltet und ordnet das Ganze ein.

Filme starten später

Nach der Sondersendung läuft das geplante Abendprogramm weiter. Um 20.30 Uhr zeigt RTL „Pretty Woman“ mit Julia Roberts und Richard Gere. Um 22.50 Uhr folgt „Notting Hill“ mit Hugh Grant und Julia Roberts.

Mehr News:

Wie die dpa berichtet, verschieben sich durch die Programmänderung auch die weiteren Startzeiten in der Nacht. RTL setzt damit auf umfassende Berichterstattung und passt die Abendplanung dem aktuellen Weltgeschehen an.