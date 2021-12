RTL: Offiziell! Sender ändert spontan das Programm – der Grund erschüttert zutiefst

Eigentlich stand das TV-Programm bei RTL längst fest. Der Sender bereitet sich bereits auf das große Highlight am Sonntagabend vor: Dann wird Günther Jauch zum letzten Mal als Moderator beim RTL-Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen“ vor der Kamera stehen.

Geplant war seitens des Senders ein Jahresrückblick-Programm bis in die Mitternacht. Doch jetzt kommt alles anders.

RTL: Offiziell! Sender gibt Programm-Änderung bekannt

Nach der eigentlichen Sendung um 20.15 Uhr sollte im Anschluss eigentlich sofort die Wiederholung folgen. Auf Twitter gab RTL nun aber bekannt, dass es eine Sondersendung um 0 Uhr geben wird.

RTL: Sondersendung zum toten Mirco Nontschew

Der Grund ist zutiefst traurig. Am Freitag verstarb ganz plötzlich Comedian und „RTL Samstag Nacht“-Star Mirco Nontschew. Er wurde nur 52 Jahre alt und hinterlässt zwei Kinder. Sein Tod wurde am Samstag bekannt, doch noch immer steht die Polizei vor einem Rästel. Um dem Komiker, der durch die 90er-Show „RTL Samstag Nacht“ deutschlandweit berühmt wurde, zu ehren, sendet RTL nun ein Special.

Das Team von RTL Samstag Nacht Foto: IMAGO / United Archives

„Zum Gedenken an Mirco Nontschew sendet RTL am So, 5.12., um 0.00 Uhr eine 40-minütige Sondersendung ‘In Liebe an Mirco Nontschew‘ mit den besten Szenen aus "RTL Samstag Nacht". Anschließend werden bis zum frühen Morgen mehrere ‘Best of RTL Samstag Nacht‘-Folgen wiederholt.“

Die Nacht zu Montag steht nun also ganz im Zeichen des verstorbenen Mirco Nontschew. Gegen 6 Uhr wird RTL das Best of beenden, wie es weiter auf Twitter heißt.

Was die ersten Ermittlungen zu Mircos Tod ergaben, kannst du hier erfahren >>> (jhe)