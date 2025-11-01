Oliver Pocher schießt gegen Raab-Format – „Der größte Vollflop des Jahres“

Stefan Raabs großes RTL-Comeback steht unter keinem guten Stern. Nach fast neun Jahren TV-Pause sollte „Die Stefan Raab Show“ an alte Erfolge anknüpfen, doch die Zuschauer wenden sich ab. Die Einschaltquoten sinken von Woche zu Woche, und nun mischt sich auch Comedian Oliver Pocher in die Diskussion ein. In seiner Instagram-Story findet er deutliche Worte: „Das Ding ist SO DURCH! Kostet jede Woche Hunderttausende Euro, Mitarbeiter bei RTL werden reihenweise gefeuert!“

Pochers Fazit fällt vernichtend aus: „Der größte Vollflop des Jahres!“ Der 47-Jährige fordert sogar ein baldiges Ende des Formats und prognostiziert: „Ende des Jahres spätestens alles beenden.“ Damit bringt Pocher zum Ausdruck, was viele in der Branche bereits hinter vorgehaltener Hand sagen – dass Raabs Rückkehr zur Primetime längst gescheitert ist.

Quotenabsturz bei RTL – ein gefundenes Fressen für Oliver Pocher

Dabei hatte die Show zunächst solide gestartet. Zum Auftakt Mitte September schalteten 1,71 Millionen Menschen ein, der Marktanteil lag bei 14,4 Prozent. Doch der Erfolg hielt nicht lange: Am 29. Oktober sahen nur noch 560.000 Zuschauer zu, in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sank der Marktanteil auf magere 5,3 Prozent. Selbst prominente Gäste wie Jimi Blue Ochsenknecht konnten den Trend nicht umkehren.

Auch der DFB-Pokal als Konkurrenzprogramm kann die schwachen Werte kaum erklären. Schon in den Wochen zuvor ging es stetig bergab – von 660.000 auf 640.000 Zuschauer. RTL hatte sich viel vom Comeback des Show-Erfinders versprochen, doch die anfängliche Neugier wich schnell Ernüchterung. Das berichtet auch der „Fokus„.

Raabs Rückkehr droht zum Fehlschlag zu werden

Für Stefan Raab, der als TV-Innovator einst Formate wie „TV total“ oder „Schlag den Raab“ prägte, ist der Misserfolg ein herber Rückschlag. Das Publikum scheint sein neues Konzept nicht anzunehmen, die Energie früherer Jahre fehlt. Branchenkenner sprechen bereits von einem überholten Showformat, das nicht mehr ins moderne Fernsehzeitalter passt.

Oliver Pocher liefert derweil weiter Zündstoff und könnte mit seiner öffentlichen Kritik den Druck auf RTL erhöhen. Ob der Sender die Show tatsächlich absetzt, bleibt offen, doch die Zeichen stehen auf Sturm.