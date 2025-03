RTL: Witziger Fauxpas überschattet Live-Sendung – „Wahnsinn!“

Sie sind jedem von uns schon einmal passiert und auch im Fernsehen ein unverzichtbares Highlight: Die kuriosen und lustigen Versprecher von Moderatoren! Obwohl sie nicht geplant sind, gehören sie genauso zum Programm wie die vorab geplanten Inhalte.

Besonders aktuell sorgte dabei ein Satz des Moderators Daniel Fischer aus dem RTL-Format „Punkt 7“ am Freitag (7. März 2025) für Aufsehen und hat so manchen Morgenmuffel aufgeweckt.

RTL „Punkt 7“: Damit hatten die Zuschauer nicht gerechnet

Kurz vor dem Startschuss von „Punkt 8“ um 7.43 Uhr drehte sich bei dem eingespielten Moderatorenduo Angela Finger-Eben (45) und Daniel Fischer (48) alles um die Tanzshow Let‘s Dance, welche am Freitagabend um 20.15 Uhr zu sehen war. Influencerin Leyla Lahouar (28) und Sängerin Jeanette Biedermann (45) konnten sich über ihre Comebacks nach ihrer Krankheitspause auf dem Tanzparkett freuen.

Bei der verheißungsvollen Ankündigigung der anstehenden Live-Sendung mussten sich die Zuschauer aber drei Mal die Augen reiben. Am Anfang leitete Angela Finger-Erben ein und beschrieb: „Die zwei Damen neben uns, Leyla und Jeanette Biedermann, die haben es ja echt ein bisschen schwer. Die waren letzte Woche krank. Die mussten jetzt so viel nachholen, weil heute ja die zweite Mottoshow ist.“

Plötzlich antwortete Daniel Fischer: „Wenn ich mir vorstelle, dass du innerhalb kürzerster Zeit dir wirklich so einen Tanz drauf schaffen musst und den dann vor so großem Publikum auf das Parkett zimmerst. Wahnsinn! Also ich will nicht in den beiden drinnen stecken heute!“

RTL „Punkt 7“: Moderatorin Angela Finger-Erben ereilte ein Lachkrampf

Angela Finger-Erben konnte sich kaum noch beruhigen, schlug die Hände vor das Gesicht und sank vor Lachen auf dem Sofa zusammen. Schnell korrigierte sich der sichtlich peinlich berührte Fischer schmunzelnd: „In deren Haut stecken! Ich möchte es einmal deutlich sagen!“ Dabei wischte er sich den Angstschweiß von der Stirn und konnte es einfach nicht fassen.

Schlussendlich sind es genau diese Momente, die die Zuschauer zum Lachen bringen und zeigen, dass selbst die renommiertesten Moderatoren einfach nur Menschen sind – und eben nicht fehlerfrei. Die gesamte Folge ist auch noch bei RTL+ abrufbar.