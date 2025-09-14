RTL stellt „Punkt 12“ neu auf – es passiert nach über 30 Jahren

Katja Burkard bekommt Unterstützung: Ab September setzt RTL bei „Punkt 12“ auf Doppelmoderation. Das Mittagsjournal erhält frische Teams, neue Energie und mehr Abwechslung im Studio. Zuschauer können sich auf eine neue Dynamik freuen.

Ab dem 15. September führt zunächst Katja Burkard oder Sabrina Ilski durch die aktuellen Themen. Ab 13 Uhr kommen Daniel Fischer, Bernd Fuchs oder Jan Malte Andresen hinzu. Dadurch entsteht eine neue Mischung aus vertrauten und frischen Gesichtern.

Mehr Vielfalt bei RTL

Bernd Fuchs ist dem Publikum bereits seit Jahren als Vertretungsmoderator bekannt. Fischer und Andresen bringen Erfahrung aus dem RTL-Frühteam mit. Gemeinsam sollen sie zusätzliche Perspektiven eröffnen und Platz für spontane Studioaktionen schaffen. Zum Auftakt moderieren Burkard und Fischer zusammen.

Am Inhalt von „Punkt 12“ ändert sich nichts. Das Magazin bietet weiterhin Reportagen, Servicebeiträge, Alltagsgeschichten und Gesundheitsthemen. RTL setzt also auf bewährte Inhalte, aber in neuer Verpackung. Damit möchte der Sender ein breiteres Publikum ansprechen.

RTL setzt auf Teamdynamik

Daniel Mundhenke, Chefredakteur Magazine bei RTL News, erklärt: „‚Punkt 12‘ steht für zuverlässige und unterhaltsame Berichterstattung. Wir wissen, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer Gespräche und Interaktionen besonders schätzen. Genau das greifen wir in Zukunft ab der zweiten Stunde mit den neuen Moderationsteams auf – für tolle Gespräche und frische Impulse.“

Auch Katja Burkard blickt positiv auf die Neuerung: „‚Punkt 12‘ ist seit 30 Jahren mein Baby – und für viele Menschen ein vertrauter Begleiter am Mittag. Ganz besonders mag ich den Austausch mit meinen Gästen, da es Themen gibt, die sich einfach besser zu zweit besprechen und diskutieren lassen.“

Sie freut sich deshalb auf die Zusammenarbeit mit Daniel, Bernd und Jan-Malte. Seit dem Start vor 33 Jahren hat RTL das Mittagsjournal ausgebaut – von 30 Minuten auf drei Stunden. Auch 2025 bleibt „Punkt 12“ ein erfolgreiches Format.

