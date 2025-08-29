RTL ändert TV-Programm – es trifft ein beliebtes Format

Am Freitag (29. August 2025) dreht sich bei RTL mittags alles um Basketball. Dann überträgt der Sender den zweiten EM-Auftritt des deutschen Teams gegen Schweden. Das Spiel beginnt um 12.30 Uhr, die Übertragung startet bereits ab 12 Uhr.

Für das Programm bedeutet das: „RTL Punkt 12“ läuft ausnahmsweise schon ab 11 Uhr und endet nach nur einer Stunde um 12 Uhr. Für Moderatorin Katja Burkard eine Premiere.

„RTL Punkt 12“ läuft zu ungewohnter Zeit

Im Format „RTL Punkt 8“ am 28. August, bei dem sie zu Gast war und sich mit dem Moderatorenduo Annett Möller und Daniel Fischer unterhielt, erklärte sie: „Punkt 12 fängt um Punkt 12 an, denkt man. Aber morgen fängt Punkt 12 um 11 an und geht nur bis 12.“

Darauf reagiert Annett Möller überrascht: „Oh mein Gott, das hattest du glaube ich noch nie.“ Katja Burkard bestätigt: „Ja, das hatte ich noch nie. Irgendwann ging Punkt 12 ja mal einstündig und fing um 12 Uhr an.“ Ein Detail, welches viele RTL-Zuschauer überraschen dürfte.

Doch um 11 Uhr zu starten, ist für die renommierte Moderatorin ein absolutes Novum. Morgen steht zur Mittagszeit mal etwas ganz anderes im Fokus: das zweite Gruppenspiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der EM in Lettland, Finnland, Zypern und Polen. Am zweiten Spieltag trifft das Team um die Stars Dennis Schröder, Franz Wagner und Andreas Obst auf Herausforderer Schweden. Zum Auftakt lieferte das Team gegen Montenegro eine starke Leistung ab und siegte deutlich mit 106:76.

Schlussendlich wichtig: RTL-Zuschauer sollten sich die Uhrzeiten genau merken. Die „RTL Punkt 12“-Ausgabe vom 29. August ist zudem übrigens bei RTL+ verfügbar. Ab Montag (01. September) kehrt dann wieder das Mittagsformat zur gewohnten Zeit um 12 Uhr zurück.