RTL präsentiert Spin-Off-Serie – Zuschauer mit deutlicher Meinung

RTL+ sorgt 2026 für frischen Wind im Reality-TV! Mit „Prominent verwandt“ wird die Erfolgsshow „Prominent getrennt“ ergänzt, bei der bisher Ex-Paare gegeneinander antraten.

Statt Beziehungskrisen steht nun der Familien-Zoff im Fokus. Eltern und Kinder gehen gemeinsam in herausfordernden Challenges an ihre Grenzen – 100.000 Euro Siegprämie winken dem besten Team.

Familien-Zoff auf RTL garantiert

Die Sender-Verantwortlichen versprechen spannende Momente: „Während zwischen einigen Teams enge Bande bestehen, haben andere noch etwas zu klären.“ Ungelöste Konflikte, uralte Spannungen und tiefsitzende Familienprobleme schaffen explosiven Zündstoff. Zuschauer dürfen sich auf ehrliche Emotionen und packende Dynamiken freuen – familiäres Drama vorprogrammiert

+++ Neue RTL-Show sorgt für Zuschauer-Diskussion – „Langsam wird es albern“ +++

Bereits jetzt bietet das Format Gesprächsstoff: Thorsten Legat (56), bekannt aus dem Dschungelcamp, und Sohn Nico (27) gehören zur ersten Kandidaten-Riege. Ihre Geschichte ist mehr als turbulent – von öffentlicher Distanzierung bis hin zur Versöhnung. Die beiden wollen nun gemeinsam bei RTL+ zeigen, dass sie wieder an einem Strang ziehen können.

Reality-Fans können den ersten beiden Kandidaten nicht wirklich viel abgewinnen, wie auf Instagram deutlich wird. „Wenn die Legats teilnehmen, werde ich es wie jedes andere Format mit denen nicht anschauen“, schreibt ein User beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Also wenn die Legats dabei sind, schaue ich’s mir nicht an. Dieses Verhalten sollte nicht noch länger akzeptiert werden.“

Das Mutterformat „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ feiert bereits seit 2022 Erfolge und bringt gescheiterte Paare zusammen. Mit „Prominent verwandt“ setzt RTL einen drauf und inszeniert noch intensivere Dramen. Fans dürfen gespannt sein, welche Familien ihre Konflikte lösen – oder ob die Herausforderungen alles nur verschärfen.