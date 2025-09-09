Reunion: HIER musste RTL bei „Prominent getrennt“ eingreifen!

Drama, Zoff und ein dicker Piepton. In der großen Wiedersehensshow von „Prominent getrennt“ platzte Reality-Star Yeliz Koc (30) plötzlich der Kragen. Gemeinsam mit ihrem Ex Jannik Kontalis (33) stand sie vor den Kameras, und haute eine so brisante Behauptung raus, dass RTL eingreifen musste.

Yeliz erklärte vor laufender Kamera, sie habe von mehreren Leuten gehört, Jannik sei während ihrer Dschungelcamp-Zeit fremdgegangen. Und zwar nicht mit irgendwem, sondern mit einem bekannten Comedy-Star! Doch den Namen bekamen die Zuschauer nicht zu hören. RTL überpiepte ihn.

„Prominent getrennt“: Dann macht es Piep

Ging sie damit einen Schritt zu weit? Moderatorin Charlotte Würdig (47) fragte nach, ob Yeliz das Ganze nur aus Rache gesagt habe. Doch die 30-Jährige verteidigte sich: „Ich hatte einfach das Bedürfnis, es loszuwerden.“

Jannik hingegen wirkte genervt und konterte: Ihn habe am meisten gestört, dass Yeliz so tue, als sei der angebliche Seitensprung der Grund für ihre Trennung. Yeliz wiederum stellte klar, dass sie in ihrem Instagram-Post zur Trennung nie behauptet habe, Jannik sei fremdgegangen. Dabei ist es nicht der erste Schlagabtausch zwischen den beiden.

Kennengelernt hatten sich Yeliz und Jannik bei „Make Love, Fake Love“. Dort gingen sie als Paar raus. Doch schon im Sommer 2023 war Schluss. Dann das nächste Kapitel: Im Januar 2025 bestätigten beide bei „Prominent getrennt“, dass sie wieder zusammen seien. Nur drei Monate später erfolgte die nächste Trennung.

Und die Schlammschlacht geht seitdem munter weiter. Im August behauptete Yeliz auf Social Media, sie habe erst spät erfahren, dass Jannik angeblich auch auf Männer stehe. Der tobte: „Alles gelogen, das ist Rufmord!“ Öl ins Feuer goss ein Foto, das Jannik eng umschlungen mit Bill Kaulitz zeigte. Fans spekulierten wild: Ist das nun ein Outing oder doch nur ein PR-Stunt?