Drehstart bei „Prominent Getrennt“ 2026 – RTL enthüllt die neuen Ex-Paare

Kaum ist die letzte Staffel vorbei, geht es schon wieder los. RTL hat die neuen Kandidaten für „Prominent Getrennt – Die Villa der Verflossenen“ enthüllt. Gedreht wird derzeit in Südafrika. Sonne, Drama und Eifersucht inklusive!

Auch in Staffel 5 müssen sich sieben Ex-Paare ihren alten Gefühlen stellen. Dabei leben, streiten und kämpfen sie gemeinsam um das Preisgeld. Wer hier nicht die Nerven verliert, hat gute Chancen auf den Sieg.

Diese Ex-Paare ziehen 2026 in die „Prominent Getrennt“-Villa

Auch diesmal heißt es: Ex-Freundin trifft auf Ex-Freund, und alte Wunden platzen auf. Zwischen Tränen, Taktik und Temperament wird in der Villa wieder alles geboten.

Folgende Paare sind in der neuen Staffel dabei:

Rebecca Ries & Gök Göker („Temptation Island VIP“)

(„Temptation Island VIP“) Vanessa Brahimi & Richard Sternberg („Das Sommerhaus der Normalos“)

(„Das Sommerhaus der Normalos“) Tanina & Fabian („Too Hot to Handle“)

(„Too Hot to Handle“) Bianca Eigenfeld & Joshi Josh („Ex on the Beach“)

(„Ex on the Beach“) Vivien & Mou („Ex on the Beach“)

(„Ex on the Beach“) Tessa Bergmeier & Jakob Morgenstern („Das Sommerhaus der Stars“)

(„Das Sommerhaus der Stars“) Samira & Yasin Cilingir („Love Island“)

Sieben Paare, sieben Baustellen und garantiert jede Menge Zündstoff! Auffällig hierbei: Im Vergleich zur letzten Staffel sind diesmal zwei Paare weniger dabei. Wann genau die neue Staffel startet, steht noch nicht fest. Fest steht: „Prominent Getrennt“ läuft 2026 – und die Dreharbeiten laufen heiß.

Fans dürfen sich bei dem Cast deinitiv auf jede Menge Drama und Action freuen.

