RTL ändert kurzfristig Programm – Quiz-Fans müssen sich umstellen

Montagabend ist traditionell Jauch-Zeit. Wenn Günther Jauch bei RTL die Lichter im Studio anschaltet und Fragen stellt, schalten Millionen Zuschauer ein. „Wer wird Millionär?“ ist längst mehr als nur eine Quizshow, es ist ein fester Bestandteil des Wochenstarts.

Doch am 13. Oktober bleibt der berühmte Ratestuhl leer. Statt cleverer Kandidaten und nervenstarker Joker übernimmt diesmal Fußball die Hauptrolle und das sorgt für frischen Wind im RTL-Programm.

RTL wirft das Montagprogramm um

RTL zeigt an diesem Abend ein WM-Qualifikationsspiel live zur Primetime. Ab 20.15 Uhr läuft die Übertragung des Duells Deutschland gegen Nordirland, der Anpfiff ertönt um 20.45 Uhr. Für Fans bedeutet das: Quizfieber pausiert, Fußballfieber übernimmt.

Die Begegnung steigt im traditionsreichen Windsor Park in Belfast. Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt dabei auf den Schwung aus dem letzten Aufeinandertreffen. Anfang September feierte sein Team in Köln einen 3:1-Sieg gegen Nordirland und genau an diesen Erfolg will die Mannschaft nun anknüpfen.

RTL-Fans müssen nicht lange warten

Für die treuen Quiz-Fans von „Wer wird Millionär?“ bedeutet das: Eine Woche Pause, dann kehrt Günther Jauch zurück. Schon am folgenden Montag läuft das Kultformat wieder regulär um 20.15 Uhr bei RTL. Der Wochenstartklassiker bleibt also – mit kurzer Unterbrechung – fest im Programm verankert.

Und wer weder auf Fußball noch auf Quiz verzichten will, kann beides haben: RTL bietet die Partie Deutschland gegen Nordirland auch im Livestream über RTL+ an. Dort stehen zudem alle Folgen von „Wer wird Millionär?“ bereit.

Das Spiel ist Teil der europäischen Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird. Deutschland spielt in Gruppe A gegen Nordirland, Luxemburg und die Slowakei. Insgesamt warten sechs Partien auf das Team – jede einzelne zählt im Rennen um das begehrte WM-Ticket.

Die nächsten Termine stehen bereits fest: Am 14. November trifft Deutschland auswärts auf Luxemburg, am 17. November folgt das Heimspiel gegen die Slowakei. Beide Begegnungen beginnen um 20.45 Uhr.