Neue RTL-Show sorgt für Zuschauer-Diskussion – „Langsam wird es albern“

Es vergeht kaum ein Tag, wo nicht einer der Sender ein neues Format vorstellt, was schon bald im Programm laufen soll. RTL lässt nun einen Hit der 90er-Jahre wieder auferstehen. In „Gladiators – Die Show der Giganten“ treffen Herausforderer auf die professionellen Athleten der Show.

Doch Fans der einstigen Erfolgssendung müssen sich noch ein wenig gedulden: Die Ausstrahlung erfolgt erst 2026 . Dabei teilt sich RTL das Ganze mit Prime Video. Moderiert wird „Gladiators – Die Show der Giganten“ von Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra, was bei dem ein oder anderen Zuschauer Fragen aufwirft.

RTL holt ehemalige Erfolgsshow zurück

Das Angebot der Spielshows beim Sender RTL wird 2026 offiziell erweitert. „Gladiators – Die Show der Giganten“ ist eine Neuauflage der gleichnamigen Kult-Show aus den 90er Jahren. Und nicht nur das Konzept feiert ein Comeback.

„Das Erfolgs-Trio ist zurück! Frank „Buschi“ Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra moderieren 2026 gemeinsam „Gladiators – Die Show der Giganten“! Freut euch auf Power, Spannung und spektakuläre Duelle in der Gladiatoren-Arena“, heißt es auf Instagram dazu.

Zwar freuen sich zahlreiche Zuschauer bereits auf die neue Show doch die Besetzung der Moderatoren scheint nicht jedem zuzusagen:

„Gibt es eigentlich noch eine Sendung, die beim RTL nicht von Laura Wontorra moderiert wird? Ein wenig mehr Abwechslung wäre schon schön.“

„Also langsam wird es echt albern bei Buschmann mit seinen Aussagen. Bei Ninja aufhören und dann eine neue Sendung, die nur leicht anders ist, anzufangen mit dem gleichen Team am Ende.“

„Buschi hört bei Ninja Warrior auf, um was Neues zu machen und macht dann ähnliches mit exakt den gleichen Kollegen vor der Kamera.“

Prime Video und RTL teilen sich die Rechte der Ausstrahlung. Prime-Mitglieder sehen alle Episoden zuerst beim Streamingdienst selber. Vier Wochen später sind die neuen Folgen bei RTL im Free-TV zu sehen und vorab auf RTL+ abrufbar.