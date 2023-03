RTL baut Programm um – die ganze Welt schaut an diesem Tag auf Deutschland

Uns steht hoher Besuch bevor: Ende März wird König Charles III. zum ersten Mal seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. im September 2022 nach Deutschland reisen. Zahlreiche Royals-Fans und Pressevertreter bereiten sich bereits auf das dreitägige Event vor – darunter auch der Fernsehsender RTL.

Die Royals sind immer wieder Thema im RTL-Programm. Ob bei der Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton, der Trauung von Prinz Harry und Meghan Markle oder der Beerdigung von Queen Elizabeth II – der Sender schickt seinen Adelsexperten Michael Begasse und Moderatorin Frauke Ludowig stets an die vorderste Front.

König Charles III. besucht Deutschland: RTL legt zwei Sondersendungen ein

Dieses Mal müssen die RTL-Experten allerdings gar nicht weit fliegen, denn König Charles III. kommt direkt zu ihnen. Der 74-Jährige wird gemeinsam mit seiner Ehefrau Camilla am 29. März nach Berlin reisen. Am darauffolgenden Tag wird das Königspaar in Berlin und Brandenburg unterwegs sein, bevor es am 31. März auch den Menschen in Hamburg einen Besuch abstattet.

Um auch dieses Mal wieder hautnah dabei sein zu können und jeden Moment dieses historischen Besuchs für die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen einfangen zu können, baut RTL sein Fernsehprogramm am Mittwoch, den 29. März, und Donnerstag, den 30. März, um. Für die „Punkt 12“-Sondersendungen entfallen an diesen Tagen zwei Ausgaben von „Barbara Salesch – Das Strafgericht“.

König Charles III. hielt 2022 zum ersten Mal eine Weihnachtsansprache als König. Foto: IMAGO / i Images

Am Mittwoch geht es um 15 Uhr los. Im Anschluss an „Punkt 12“ wird dann eine Stunde lang ein Spezial mit dem Titel „König Charles in Deutschland“ ausgestrahlt. Ein absolutes Muss für jeden Royals-Fan! Und auch der Rest des Publikums dürfte sich für den Tumult in der Hauptstadt interessieren, denn der Besuch von König Charles III. erregt weltweit Aufsehen.

Weitere News:

Am Donnerstag (30. März) beginnt die Übertragung der Sondersendung schon um 11 Uhr, also eine Stunde vor dem offiziellen Start von „Punkt 12“. Der hohe Besuch dürfte aber auch anschließend in der Hauptshow bei RTL noch Thema sein.