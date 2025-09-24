TV-Sensation: RTL holt „Pumuckl“ zurück auf die Bildschirme

Die TV-Kult-Figur Pumuckl sorgt erneut für Wirbel! Nach dem Serien-Erfolg mit „Neue Geschichten von Pumuckl“ (2023) und dem bereits von Serienfans heiß erwarteten Kinofilm (Start am 30. Oktober) folgt nun ein weiteres Highlight bei RTL.

Es ist ein absolutes Novum, eine neuartige Mischung aus Spiel, Spaß und TV-Geschichte. Was erwartet die Zuschauer im Detail?

RTL gibt Pumuckl eine neue Bühne

Ende Oktober sollen gleich zwei Ausgaben der sogenannten „Pumuckl Show“ in den EMG-Studios in Köln produziert, wie „Digitalfernsehen“ eingangs vermeldete.

Drei Promis treten in kleinen Quiz-Battles gegeneinander an. Dabei stehen Fragen, Aufgaben und Überraschungen aus der Pumuckl-Welt im Fokus. Doch der wahre Star, die TV-Kultfigur, sitzt in einer eigens eingerichteten Miniregie. Pumuckl beobachtet das Spielgeschehen, mischt sich selbst aber auch immer wieder ein. Das Besondere? Für das Publikum im Studio bleibt er selbstverständlich unsichtbar.

Es folgt noch ein weiteres Highlight für Serienfans

Nur die RTL-Zuschauer vor den TV-Bildschirmen können seine einmalige Optik, seine unterhaltsamen Streiche und seine flotten Sprüche miterleben. Alles in allem handelt es sich um eine sehr aufwendige Produktion, da Pumuckl in das Format digital eingefügt werden muss.

Es bleibt spannend, wie viele alte Serienfans bei der Showpremiere des Kobolds vor den TV-Bildschirmen sitzen werden. Wann die Quizshow im Programm ausgestrahlt wird, ist noch ungewiss. Bei einem anderen Thema herrscht mehr Klarheit: Die Tickets für die Aufzeichnungen am 25. und 30. Oktober im RTL-Studio sind jetzt schon auf der Website „tvtickets“ verfügbar. Doch die Neuigkeiten um Pumuckl reißen damit noch nicht ab. Beta Film hat zudem ein Videospiel rund um den Kobold kreiert.