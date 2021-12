RTL: Dreharbeiten einfach abgebrochen – TV-Star stellt Sender bloß: „Bis jetzt gab es keine Antwort mehr“

E galt seit seinem ersten Auftritt vor der RTL-Kamera als Skandal-Kandidat. Damals nahm Menowin Fröhlich bei DSDS teil und sorgte dort nicht nur für medienwirksame Skandale, sondern auch für hohe Einschaltquoten. 16 Jahre später arbeitet der Sender noch immer mit dem Sänger zusammen – doch das ändert sich jetzt.

Denn nun macht Menowin Fröhlich, den die meisten Zuschauer noch von „Deutschland sucht den Superstar“ kennen, seinem Heimatsender RTL schwere Vorwürfe. Die haben es in sich! RTL würde angeblich Lügen über den 34-Jährigen verbreiten.

RTL: DSDS-Rüpel Menowin soll Dreharbeiten bei Doku abgebrochen haben

Seit November 2020 ist in der Mediathek von RTL die Doku-Serie „Menowin – Mein Dämon und ich“ zu sehen. Darin stellt sich Menowin Fröhlich seiner Alkohol- und Drogensucht, macht einen kalten Entzug und spricht offen über die vergangenen Gerichtsprozesse.

Das Leben des DSDS-Zweitplatzierten aus dem Jahr 2010 ist schon seit seiner Kindheit geprägt von Gewaltausbrüchen und Problemen mit der Polizei. Sein Vater soll gewalttätig und seine Mutter drogenabhängig gewesen sein.

Das ist Menowin Fröhlich:

Hasso Menowin Fröhlich wurde am 4. September 1987 in München geboren

Große Bekanntheit erlangte er 2005 als Kandidat bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

Er schaffte es bis unter die letzten 20 Teilnehmer – doch musste wegen seiner Verhaftung aussteigen

Im Jahr 2009 nahm er erneut an der Show teil – und belegte im Finale den zweiten Platz

Menowin ist Vater von sechs Kindern

Im Dezember 2005 wird Menowin wegen schwerer Körperverletzung und Betrugs zu zwei Jahren Haft verurteilt. Es folgt eine Bewährungsstrafe wegen erneuter Körperverletzung im Mai 2011. Im Jahr 2018 wird Menowin wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Im Mai 2019 kommt es wieder zu einer einjährigen Bewährungsstrafe – dieses Mal wegen Fahrens ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss.

In der RTL-Doku zeigt sich Menowin 2020 endlich reumütig und verspricht, sich zu bessern. Die Produktion wird bis Februar 2021 fortgeführt. Nun sollte es eine dritte Staffel geben, doch daraus wird nichts mehr. Denn: Die Dreharbeiten sollen von Menowins Seite aus plötzlich abgebrochen worden sein, wie der Sender berichtet.

RTL: Menowin Fröhlich spricht Klartext – Sender soll sich nicht mehr bei ihm gemeldet haben

DSDS-Star Menowin Fröhlich fühlt sich von RTL ungerecht behandelt. Foto: IMAGO / Future Image

„Größter Quatsch“, behauptet Menowin jetzt in seiner Instagram-Story. Er hätte seinen Fans gerne mehr von seiner Entwicklung gezeigt, doch laut seinen Aussagen ist es die RTL-Produktion selbst, die sich gegen weitere Dreharbeiten mit dem Sänger wehrt.

„Ich fand das ein bisschen schade, weil man immer nur die schlechten Seiten von Menowin Fröhlich gezeigt hat und als es dann losgehen soll, mal die guten Seiten zu zeigen, da heißt es natürlich wieder: 'Nö, machen wir nicht. Können wir nicht'“, erzählt der 34-Jährige seinen Followern.

Er sei die ganze Zeit daran interessiert gewesen, neue Folgen zu drehen, doch von RTL „kam da leider nichts mehr“. Selbst auf Menowins Nachfragen soll der Sender nicht reagiert haben: „Bis jetzt gab es auch keine Antwort mehr auf meine Fragen, ob es denn vielleicht weitergeht, sondern es hieß immer nur: 'Nö, jetzt nicht.'“

In der Berichterstattung von RTL heißt es unterdessen, Menowin habe die Dreharbeiten abgebrochen, da er sich in eine „psychiatrische Einrichtung“ begeben habe, wo er ganz ohne Kameras an sich selbst arbeiten wolle.

